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14 октября 2017
13 октября 2017
00:40  14 октября 2017 0

В Сирии погибла российская детская писательница

Россиянка находилась в розыске с 2013 годаФОТО: личный архив Михаила Машедо
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сирии погибла российская писательница Дарья Ицанкова, сбежавшая в лагерь террористов вместе с двумя малолетними детьми. О смерти уроженки Мурманска сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сирийские СМИ.

Инцанкова, предположительно, погибла в результате авиаудара в сентябре этого года. «На границе с Ираком под обломками домов, возле погибших тел мирных жителей они нашли российский паспорт на имя Дарьи Ицанковой», — цитирует сообщение сирийского журналиста «Интерфакс». О судьбе детей россиянки пока поступает противоречивая информация. По предварительным данным, они погибли вместе с матерью.

Напомним, что Ицанкова находилась в уголовном розыске с 2013 года. В Сирию писательница перебралась сыном Давидом Машедо и дочерью Марьям Ицанковой. Бывшей муж Ицанковой — Михаил Машедо ранее заявил, что cын фактически были украден и тайно вывезен бывшей супругой.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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