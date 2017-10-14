В Сирии погибла российская детская писательница

В Сирии погибла российская писательница Дарья Ицанкова, сбежавшая в лагерь террористов вместе с двумя малолетними детьми. О смерти уроженки Мурманска сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сирийские СМИ.
Инцанкова, предположительно, погибла в результате авиаудара в сентябре этого года. «На границе с Ираком под обломками домов, возле погибших тел мирных жителей они нашли российский паспорт на имя Дарьи Ицанковой», — цитирует сообщение сирийского журналиста «Интерфакс». О судьбе детей россиянки пока поступает противоречивая информация. По предварительным данным, они погибли вместе с матерью.
Напомним, что Ицанкова находилась в уголовном розыске с 2013 года. В Сирию писательница перебралась сыном Давидом Машедо и дочерью Марьям Ицанковой. Бывшей муж Ицанковой — Михаил Машедо ранее заявил, что cын фактически были украден и тайно вывезен бывшей супругой.