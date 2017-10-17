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Главные новости Тюменской области
17:04  17 октября 2017 0

Тюменский депутат предложил поставить видеокамеры на площадках для выгула собак

Клипарт. Челябинск., собака, бульдог
В Тюмени собак выгуливают без намордников (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Навести порядок в вопросе содержания домашних животных в Тюмени призвал городских чиновников депутат гордумы Мурат Тулебаев. На заседании думской комиссии по экономической политике и ЖКХ народный избранник отметил, что ни один закон в этой сфере на сегодняшний день не работает.

«Люди как водили собак без намордников, без ошейников, так и прогуливают. Нет неотвратимости наказания. Как сегодня квартальные работают с органами полиции, потому что по отдельности они не могут, они должны совместно работать?» — поинтересовался он у замглавы администрации города Максима Афанасьева.

Комиссия по бюджету. Гордума. Ноябрь 2014. Тюмень, тулебаев мурат
Мурат Тулебаев поднял вопрос о видеокамерах на собачьих площадках
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Кроме того, депутат отметил, что неплохо было бы установить видеокамеры на площадках для выгула собак. «Был трагический случай, когда на площадке для выгула собак был конфликт с двумя собаками бойцовской породы, пострадала еще и хозяйка одной собаки. Может быть, в рамках „Безопасного города“ это возможно, установить камеры на специализированных площадках для выгула? Потому что там происходит масса нарушений. Хотелось бы услышать ваше мнение», — пояснил он.

«Я бы не торопился с выводами по установке камер, — заявил Максим Афанасьев. — У нас реализуется программа „Безопасный город“, и мы принимаем решения в тесном взаимодействии с органами полиции, по местам установки мы принимаем решения по их инициативе». Чиновник пояснил, что этот вопрос будет проработан совместно с правоохранителями. Что касается работы квартальных, то они проводят плановые рейды с участковыми.

«Квартальные под участковых подстраиваются, и в утренние и вечерние часы, во время основного выгула, происходит патрулирование. Другого механизма не существует на сегодняшний день», — сообщил Афанасьев.

Депутат напомнил также об обязательном чипировании домашних животных. «Только чтобы это было бесплатно для граждан, — подчеркнул он. — Естественно, тогда и спрос будет за тех животных, которых выбрасывают».

Его поддержал коллега по дума Роман Чуйко, который напомнил об обязательных прививках от бешенства, которые владельцы собак должны ставить своим питомцам. Он отметил, что переписывать, ставить на учет и чипировать животных можно именно во время проведения прививок. Чуйко также предложил ставить «собачьи» блок-боксы не только в парках и во дворах, но и возле собачьих площадок. «Среда меняет людей. Если будут чистые площадки, то люди будут убирать за своими питомцами», — пояснил он.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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