Метеорологи пообещали ямальцам теплый декабрь

Зима на Ямале будет чуть теплее обычного
Росгидромет опубликовал вероятностный прогноз погоды в России на текущий отопительный сезон. В целом для Ямала сильных перепадов и отклонений не ожидается, но на декабрь специалисты обещают ощутимое потепление до -20,7 градусов.
В остальные месяцы, по мнению метеорологов, температура будет колебаться вокруг привычных значений, сообщает «КП-Ямал». Так, в октябре — на уровне -4,9 градусов, в Ноябре — 16,6 градусов ниже нуля. Январь и февраль пройдут при средних значениях -20,8 и -23,6 градуса.