Компания Apple выпустит бюджетный iPhone X

Чтобы конкурировать с азиатскими смартфонами
Компания Apple приступила к разработке бюджетной версии iPhone X. Аналитики технического блога Macotakara заявили, что цена упрощенной версии будет ниже оригинальной на 100 долларов, что позволит модели конкурировать с азиатскими смартфонами, работающими на базе Android.
После удешевления iPhone X будет стоить примерно 900 долларов. «Русская планета» уточняет, что дизайн и функционал бюджетной версии будет равнозначен оригиналу. Он будет оснащен OLED-дисплеем, системой распознавания лиц Face ID и системой камер TrueDepth.
Агентство Nation News уточняет, что новые смартфоны могут появиться на рынке в будущем году.