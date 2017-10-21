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21 октября 2017
20 октября 2017
12:11  21 октября 2017 0

Компания Apple выпустит бюджетный iPhone X

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Чтобы конкурировать с азиатскими смартфонамиФото: depositphotos.com © URA.RU
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Компания Apple приступила к разработке бюджетной версии iPhone X. Аналитики технического блога Macotakara заявили, что цена упрощенной версии будет ниже оригинальной на 100 долларов, что позволит модели конкурировать с азиатскими смартфонами, работающими на базе Android.

После удешевления iPhone X будет стоить примерно 900 долларов. «Русская планета» уточняет, что дизайн и функционал бюджетной версии будет равнозначен оригиналу. Он будет оснащен OLED-дисплеем, системой распознавания лиц Face ID и системой камер TrueDepth.

Агентство Nation News уточняет, что новые смартфоны могут появиться на рынке в будущем году.

Иван Антонов
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