Компания Apple выпустит бюджетный iPhone X

12:11 21 октября 2017 0

Чтобы конкурировать с азиатскими смартфонами Фото: depositphotos.com © URA.RU

Компания Apple приступила к разработке бюджетной версии iPhone X. Аналитики технического блога Macotakara заявили, что цена упрощенной версии будет ниже оригинальной на 100 долларов, что позволит модели конкурировать с азиатскими смартфонами, работающими на базе Android.

После удешевления iPhone X будет стоить примерно 900 долларов. «Русская планета» уточняет, что дизайн и функционал бюджетной версии будет равнозначен оригиналу. Он будет оснащен OLED-дисплеем, системой распознавания лиц Face ID и системой камер TrueDepth.

Агентство Nation News уточняет, что новые смартфоны могут появиться на рынке в будущем году.