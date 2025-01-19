Прогноз магнитных бурь на 20 января: что ждать метеозависимым

В январе 2025 года то и дело на Землю обрушиваются магнитные бури. Чтобы геомагнитная активность не застала метеозависимых врасплох, лучше заранее знать, когда вспышки на Солнце отразятся на магнитном поле планеты. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 20 января.
Ждать ли магнитную бурь 20 января
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, 20 января магнитосфера Земли останется спокойной с вероятностью 73%. Возможность геомагнитных возмущений эксперты оценивают в 20%, а шанс магнитной бури — всего в 7%.
Ждать ли магнитных бурь в январе
Судя по прогнозу на ближайший месяц, в январе магнитных бурь ожидать не стоит. Уровень возбужденности магнитосферы останется на «зеленом» уровне в течении всего января.
Зато в начале следующего месяца метеозависимые могут почувствовать последствия вспышки на Солнце. 1 февраля уровень магнитосферы земли поднимется до «оранжевого» четвертого уровня.
Но стоит помнить, что прогноз на месяц вперед может оказаться не точным. Поэтому метеозависимым людям лучше регулярно проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие несколько дней.
Что делать метеозависимым, чтобы чувствовать себя лучше
Вспышки на Солнце регулярно ощущают миллионы людей по всему миру. Чаще всего на магнитные бури жалуются те, кто страдает от хронических заболеваний, а также проблем с сердцем и давлением. Чтобы почувствовать себя лучше и легче переживать геомагнитную активность, врачи советуют придерживаться простых правил:
- спать достаточное количество времени, не переутомляться и больше отдыхать во время магнитных бурь;
- следить за своим питанием, добавляя в рацион полезные продукты, богатые витаминами и минералами;
- заниматься спортом или любой другой физической активностью каждый день;
- пить достаточное количество чистой воды.
Следуя этим правилам, люди смогут поддерживать организм в тонусе и лучше себя чувствовать. Однако, если здоровый образ жизни не помогает спастись от магнитных бурь, стоит проконсультироваться с терапевтом. Возможно метеозависимость указывает на хроническое заболевание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.