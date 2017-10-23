Михалкова подала на развод еще 22 сентября
Актриса Надежда Михалкова (дочь режиссера Никиты Михалкова) развелась со своим мужем Резо Гигинеишвили. 23 октября развод был оформлен в 380-м судебном участке Пресненского района Москвы.
«Судебное разбирательство проходило в закрытом судебном заседании с участием представителя истца», — рассказали РАПСИ в пресс-службе суда.
Михалкова подала на развод еще 22 сентября, пишет «Дни.ру». При этом слухи о расставании пары после восьми лет отношений ходили еще с прошлого года. По данным СМИ, у Гигинеишвили появилась другая женщина. Ей может быть бизнесвумен Надежда Оболенцева. Сам Гигинеишвили опровергал эту информацию. Бывшие супруги воспитывают двоих детей четырех и шести лет.