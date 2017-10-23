Политик назвал случившееся драмой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал драмой нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
На презентации своей книги в Москве Горбачев заявил, что в службе радиостанции произошла настоящая драма. «Это как сорвался кто-то с цепи», — цитирует политика РИА «Новости».
При этом экс-президент Советского Союза не исключил, что такие ситуации могут перерасти в болезнь, охватывающую все общество и всю страну.
Как ранее сообщало «URA.RU», нападавший ударил Фельгенгауэр ножом в горло. В настоящее время ведущая «Эха Москвы» находится в искусственной коме. В ходе допроса в полиции подозреваемый в нападении заявил, что у него «телепатический контакт» с журналисткой.