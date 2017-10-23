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23 октября 2017
Главные новости Москвы
23:01  23 октября 2017 0

«Сорвался кто-то с цепи»: Горбачев прокомментировал атаку на радиоведущую «Эха Москвы»

Прощание с Евгением Примаковым. Москва, горбачев михаил
Политик назвал случившееся драмойФото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал драмой нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

На презентации своей книги в Москве Горбачев заявил, что в службе радиостанции произошла настоящая драма. «Это как сорвался кто-то с цепи», — цитирует политика РИА «Новости».

При этом экс-президент Советского Союза не исключил, что такие ситуации могут перерасти в болезнь, охватывающую все общество и всю страну.

Как ранее сообщало «URA.RU», нападавший ударил Фельгенгауэр ножом в горло. В настоящее время ведущая «Эха Москвы» находится в искусственной коме. В ходе допроса в полиции подозреваемый в нападении заявил, что у него «телепатический контакт» с журналисткой.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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