Напавший с ножом на Фельгенгауэр обвинил ведущую в домогательствах

Мужчина, подозреваемый в нападении на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, рассказал о мотивах своих агрессивных действий. По словам нападавшего, ведущая домогалась его.
Как пишет Life.ru в ходе допроса в полиции задержанный заявил о том, что у него с Фельгенгауэр была «телепатическая связь».
Мужчина признался, что никогда не был знаком с журналисткой в реальности, но «видел и чувствовал ее». При этом он отметил, что Фельгенгауэр была слишком навязчивой и буквально сидела у него в голове. Как пишет телеграм-канал Mash, имя нападавшего — Борис Гриц.
По данным МВД, атаковавший Фельгенгауэр мужчина является иностранным гражданином, сообщает RT. Ранее были опубликованы фотографии напавшего на ведущую радиостанции.