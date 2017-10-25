18:54 25 октября 2017 0

Улицы Тюмени засыпаны снегом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Последствия мощного снегопада, который обрушился на Тюмень во вторник, 24 октября, и не прекратился до сих пор, все еще не устранены. В 19 часов городские чиновники соберутся на заседание оперативного штаба, где представят ночной график работ.

Утром 25 октября на заседании штаба глава администрации Александр Моор потребовал усилить работу по уборке города, вывезти снег, избежать автомобильных пробок, расчистить автобусные карманы и подходы к остановкам.

Городские чиновники сообщили, что за сутки выпало больше 15 мм осадков при норме для всего октября в 37 мм. Высота снежного покрова утром составляла 27 сантиметров. Сильный снегопад утих только после полудня.

1/2 В 18:30 снег на улице Ленина по обочинам дороги не убран, чтобы попасть в автобус, люди идут прямо в мокрую грязную снежную кашу Фото: Полина Перепелица

Тюменцы в соцсетях выразили возмущение качеством уборки города от снега. Люди писали, что тротуары с утра были почищены очень плохо, из-за валов снежной каши, которую техника сгребла к обочинам, невозможно было переходить дороги, а мамам с колясками вообще сложно было выйти из дома.

В сообщении на сайте городской администрации говорится, что ночью уборка велась на мостах, путепроводах и магистралях, где должен ходить городской транспорт. В общей сложности в работах было задействовано 344 единицы техники. Производилась и уборка на второстепенных улицах. За сутки было вывезено более 5 тысяч кубометров снега. При этом не везде уборка велась как следует — нарекания возникли, в частности, по работам на улицах Газовиков, Муравленко, Щербакова и Широтной.

Оперативно получить комментарий о ситуации с уборкой снега в городе на вечер 25 октября не удалось: в городском департаменте транспорта, в ведении которого находятся эти вопросы, корреспонденту «URA.RU» сначала дали телефон Дирекции автомобильных дорог, однако там отказались общаться с прессой. После этого в приемной департамента сообщили, что комментарии могут дать либо замдиректора департамента Евгений Сорокин, либо главный специалист комитета текущего содержания дорожной сети Алексей Смышляев. Дозвониться до них не удалось: на протяжении двух часов там никто не брал трубку.

1/7 Фото: скриншот страница сайта grader.tyumen-city.ru

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что информация на онлайн-сервисе, позволяющем отслеживать местонахождение дорожной техники, может быть неверна.

«URA.RU» проверило четыре точки, где должны были работать уборочные машины. Накладка вышла лишь с одним адресом: согласно данным системы мониторинга, там находился трактор подрядчика «Перестрой-Ка!», однако фактически его на месте не было. В компании корреспонденту агентства сообщили, что техника действительно принадлежит им — но вот территория совсем другая. «Это не наш участок дороги, — пояснили в приемной. — Да, это наша техника, трактор ехал мимо к своему участку работы». Сигнал, позволяющий отслеживать местонахождение, дорожная техника подает не только во время работы — но и будучи в пути.

Согласно данным городской системы мониторинга, в 18:30 сигнал подавало 565 единиц техники.