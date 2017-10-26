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Главные новости Югры
12:01  26 октября 2017 0

Власти Югры продали одну из ключевых энергокомпаний. Уже известно, что будет с тарифами

Собаки и дачи. Нижневартовск., лампочка, лампа, электричество, свет
Покупатели акций ЮТЭК пообещали, что тарифы для жителей меняться не будутФото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Югры продали 100 процентов акций АО «Югорская территориальная энергетическая компания» (ЮТЭК). 25 октября 2017 года ООО НЭСКО (входит в энергосбытовой холдинг «Восток») было признано победителем аукциона, рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Востока». Сумма сделки по покупке акций компании составит 282,8 миллиона рублей.

АО ЮТЭК является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории ряда населенных пунктов ХМАО. Генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев заявил, что смена собственника не отразится на тарифах для жителей. Планируется, что ЮТЭК продолжит работу под своим брендом.

«В наших дальнейших планах — анализ работы компании, после чего мы разработаем планы развития как внутренних, так и внешних процессов и сервисов, будем применять решения, которые отработаны в „Востоке“ и дочерних энергосбытовых компаниях. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать из АО ЮТЭК устойчивую энергосбытовую организацию с минимальными затратами и максимальной эффективностью», — сказал Ромашев.

Компании, входящие в состав энергосбытового холдинга «Восток», являются гарантирующими поставщиками в 5 регионах России, а также в качестве независимых сбытовых организаций поставляют электроэнергию крупным предприятиям на территории других субъектов РФ. На обслуживании холдинга «Восток» свыше миллиона абонентов-физлиц и более 30 тысяч предприятий и организаций.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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