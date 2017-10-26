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26 октября 2017
25 октября 2017
Главные новости Свердловской области
15:20  26 октября 2017 1

Минфин ищет деньги Сергея Носова. Претензии к мэру превысили 100 миллионов рублей

Женская колония № 4. Курган, школьная доска, урок, женская колония, осужденная
Сергей Носов и Галина Кулаченко повздорили из-за разных подходов к финансированию образованияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Свердловские парламентарии обратились к правительству Свердловской области с требованием активизировать работу с руководителями муниципальных образований, накопивших самые большие долги по уплате налога на имущество организаций. Список должников с большим отрывом возглавляет администрация Нижнего Тагила.

Как заявил на заседании комитета Заксобрания по бюджетной политике министр финансов Галина Кулаченко, по последним данным, в областной бюджет недопоступило 149 миллионов рублей данного налога. 113 миллионов рублей из этой суммы пришлось на Нижний Тагил. В частности, на образовательные учреждения Нижнего Тагила — 109,5 миллиона рублей.

Галина Кулаченко отметила, что средства для уплаты этого налога муниципальными учреждениями учитываются при формировании расходных полномочий города. Следовательно, в бюджет Нижнего Тагила они поступают. Но, по мнению министра, эти суммы перебрасываются руководителями Нижнего Тагила на финансирование других статей.

В администрации Нижнего Тагила придерживаются другого мнения: «Кулаченко считает, что учитывает в расходных полномочиях средства на уплату налогов на имущество школ и детских садов, а мы считаем, что эти суммы закладываются на содержание имущества школ и детских садов. В этом разница в подходах».

Официальный представитель Нижнего Тагила пояснил, что до 2015 года действовала 100-процентная льгота по уплате данного вида налога образовательными учреждениями. Он не исключил, что в будущем нижнетагильские власти поднимут вопрос о возвращении этой преференции.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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