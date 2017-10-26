Свердловские парламентарии обратились к правительству Свердловской области с требованием активизировать работу с руководителями муниципальных образований, накопивших самые большие долги по уплате налога на имущество организаций. Список должников с большим отрывом возглавляет администрация Нижнего Тагила.
Как заявил на заседании комитета Заксобрания по бюджетной политике министр финансов Галина Кулаченко, по последним данным, в областной бюджет недопоступило 149 миллионов рублей данного налога. 113 миллионов рублей из этой суммы пришлось на Нижний Тагил. В частности, на образовательные учреждения Нижнего Тагила — 109,5 миллиона рублей.
Галина Кулаченко отметила, что средства для уплаты этого налога муниципальными учреждениями учитываются при формировании расходных полномочий города. Следовательно, в бюджет Нижнего Тагила они поступают. Но, по мнению министра, эти суммы перебрасываются руководителями Нижнего Тагила на финансирование других статей.
В администрации Нижнего Тагила придерживаются другого мнения: «Кулаченко считает, что учитывает в расходных полномочиях средства на уплату налогов на имущество школ и детских садов, а мы считаем, что эти суммы закладываются на содержание имущества школ и детских садов. В этом разница в подходах».
Официальный представитель Нижнего Тагила пояснил, что до 2015 года действовала 100-процентная льгота по уплате данного вида налога образовательными учреждениями. Он не исключил, что в будущем нижнетагильские власти поднимут вопрос о возвращении этой преференции.