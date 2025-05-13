Новая глава свердловского минздрава собирает врачей в «Космосе». Видео

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Встречу Татьяна Савинова анонсировала, приехав к ветеранам-медикам
Встречу Татьяна Савинова анонсировала, приехав к ветеранам-медикам Фото:

Большой концерт для медицинских работников со всей Свердловской области пройдет 10 июня на главной театральной площадке Екатеринбурга — в ККТ «Космос». Его анонсировала Татьяна Савинова, днем 13 мая приехавшая поздравить с Днем Победы ветеранов медиков, передает корреспондент URA.RU.

Встреча с медицинскими работниками прошла в областном Музее истории медицины на Карла Либкнехта. «Мы чуть-чуть опоздали [с поздравлением] после 9 Мая, но собрали наших уважаемых ветеранов. Это и бывшие главные врачи, и сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области, управления здравоохранения Екатеринбурга. Это наши учителя. И, конечно же, им есть, что нам рассказать, поделиться своим опытом. Многие руководили здравоохранением в тяжелейшие годы, в 90-е годы», — поделилась она.

Татьяна Савинова занимает пост замгубернатора-министра здравоохранения с 5 апреля. Она — соратница врио губернатора Дениса Паслера, который до назначения в Свердловскую область руководил Оренбуржьем. Она в те годы занимала аналогичные должности в оренбургском правительстве. Что о ней известно, в материале URA.RU.

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Большой концерт для медицинских работников со всей Свердловской области пройдет 10 июня на главной театральной площадке Екатеринбурга — в ККТ «Космос». Его анонсировала Татьяна Савинова, днем 13 мая приехавшая поздравить с Днем Победы ветеранов медиков, передает корреспондент URA.RU. Встреча с медицинскими работниками прошла в областном Музее истории медицины на Карла Либкнехта. «Мы чуть-чуть опоздали [с поздравлением] после 9 Мая, но собрали наших уважаемых ветеранов. Это и бывшие главные врачи, и сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области, управления здравоохранения Екатеринбурга. Это наши учителя. И, конечно же, им есть, что нам рассказать, поделиться своим опытом. Многие руководили здравоохранением в тяжелейшие годы, в 90-е годы», — поделилась она. Татьяна Савинова занимает пост замгубернатора-министра здравоохранения с 5 апреля. Она — соратница врио губернатора Дениса Паслера, который до назначения в Свердловскую область руководил Оренбуржьем. Она в те годы занимала аналогичные должности в оренбургском правительстве. Что о ней известно, в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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