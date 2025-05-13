«Зарплату платят?»: Паслер приехал на национализированный завод бизнесмена Гайсина

Паслер пообщался с сотрудниками завода «Исеть» в Каменске-Уральском
© Служба новостей «URA.RU»
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13 мая Денис Паслер работает в Каменске-Уральском
13 мая Денис Паслер работает в Каменске-Уральском Фото:

Временно исполняющий обязанности свердловского губернатора Денис Паслер посетил завод электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский), который после национализации перешел от бизнесмена Малика Гайсина «Ростеху». На предприятии глава региона успел пообщаться с сотрудниками, видео публикует пресс-служба губернатора. 

Паслер спросил у работников, платят ли им зарплату и довольны ли они директором. Коллектив ответил губернатору утвердительно и поделился, что в скором времени на заводе ожидается модернизация. «Тогда и поддерживайте, коли директор хороший. Спасибо вам за работу», — ответил Паслер. В этот момент рядом с ним стоял глава предприятия Константин Мединский, он руководит заводом с конца 2023 года.

Малика Гайсина задержали два года назад по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» национализировали. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей.

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Временно исполняющий обязанности свердловского губернатора Денис Паслер посетил завод электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский), который после национализации перешел от бизнесмена Малика Гайсина «Ростеху». На предприятии глава региона успел пообщаться с сотрудниками, видео публикует пресс-служба губернатора.  Паслер спросил у работников, платят ли им зарплату и довольны ли они директором. Коллектив ответил губернатору утвердительно и поделился, что в скором времени на заводе ожидается модернизация. «Тогда и поддерживайте, коли директор хороший. Спасибо вам за работу», — ответил Паслер. В этот момент рядом с ним стоял глава предприятия Константин Мединский, он руководит заводом с конца 2023 года. Малика Гайсина задержали два года назад по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» национализировали. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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