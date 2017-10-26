Житель Мегиона Петр Павлюк устроил акцию протеста возле представительства ХМАО в правительстве России в Москве. Югорчанин утверждает, что местные чиновники лишили его единственного жилья — об этом сам Павлюк рассказал «URA.RU».
На плакате, который держит инвалид из Югры, написано: «Чиновники с низкой социальной ответственностью г. Мегиона ХМАО-Югра лишили социального жилья и постоянной прописки ветерана боевых действий ДРА, инвалида-колясочника. Присвоили звание бомж г. Мегиона ХМАО-Югра». За помощью Петр Павлюк обращается к «партии власти», президенту Путину и правительству России.
По словам Павлюка, его выселили из муниципального жилья еще в 2011 году по иску бывшей супруги. «Данный иск поддержала администрация, которая была собственником квартиры. И поэтому с 2011 года я без жилья и без прописки. Все бесполезно, обращался везде. Живу на улице, на помойке. До того допекло, что вот приехал в Москву. Будем решать, если не получится, буду пробиваться на личную аудиенцию к президенту», — рассказал Петр Павлюк.
В Москву уже вылетел и даже встретился с инвалидом мэр Мегиона Олег Дейнека. С Павлюком также пообщалась губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая находится в Москве (глава Югры возвращается из Кореи). Дейнека рассказал «URA.RU», что мэрия совместно с правительством региона проработает возможные варианты решения проблемы. «Есть законы, поэтому при встрече с губернатором оценим все возможные варианты. Но частично проблема уже решена — он с сентября трудоустроен в мегионские Горэлектросети. Есть зарплата, плюс пенсия, так что вполне может арендовать квартиру. Вопрос стоит в постоянной прописке, поскольку у него от коммерческого найма может быть только временная, но, я думаю, вопрос будет решен», — отметил Олег Дейнека.