{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Перед заседанием спорили: кто кого уважает
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 68,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 октября 2017
25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Югры
15:37  26 октября 2017 0

«Чиновники с низкой социальной ответственностью». Бомж-инвалид из ХМАО устроил акцию протеста в Москве. ФОТО

Петр Павлюк в поисках справедливости добрался из Мегиона до МосквыФото: группа «Типичный Мегион», «ВКонтакте»

Житель Мегиона Петр Павлюк устроил акцию протеста возле представительства ХМАО в правительстве России в Москве. Югорчанин утверждает, что местные чиновники лишили его единственного жилья — об этом сам Павлюк рассказал «URA.RU».

На плакате, который держит инвалид из Югры, написано: «Чиновники с низкой социальной ответственностью г. Мегиона ХМАО-Югра лишили социального жилья и постоянной прописки ветерана боевых действий ДРА, инвалида-колясочника. Присвоили звание бомж г. Мегиона ХМАО-Югра». За помощью Петр Павлюк обращается к «партии власти», президенту Путину и правительству России.

По словам Павлюка, его выселили из муниципального жилья еще в 2011 году по иску бывшей супруги. «Данный иск поддержала администрация, которая была собственником квартиры. И поэтому с 2011 года я без жилья и без прописки. Все бесполезно, обращался везде. Живу на улице, на помойке. До того допекло, что вот приехал в Москву. Будем решать, если не получится, буду пробиваться на личную аудиенцию к президенту», — рассказал Петр Павлюк.

В Москву уже вылетел и даже встретился с инвалидом мэр Мегиона Олег Дейнека. С Павлюком также пообщалась губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая находится в Москве (глава Югры возвращается из Кореи). Дейнека рассказал «URA.RU», что мэрия совместно с правительством региона проработает возможные варианты решения проблемы. «Есть законы, поэтому при встрече с губернатором оценим все возможные варианты. Но частично проблема уже решена — он с сентября трудоустроен в мегионские Горэлектросети. Есть зарплата, плюс пенсия, так что вполне может арендовать квартиру. Вопрос стоит в постоянной прописке, поскольку у него от коммерческого найма может быть только временная, но, я думаю, вопрос будет решен», — отметил Олег Дейнека.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров