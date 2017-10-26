22:59 26 октября 2017 3

Соответствующий законопроект подготовили для конгресса Фото: depositphotos.com © URA.RU

В конгрессе США потребовали от России прекратить «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии. В соответствующем проекте закона эти территории называются грузинскими. Авторами документа являются республиканец Тед По и демократ Джим Грин.

Законопроект заявляет об оккупации этих регионов, как о непреложном факте, и возлагает всю ответственность за войну 2008 года на Россию, сообщает «Федеральное агентство новостей». В тексте подчёркивается «стратегически важное» сотрудничество между Америкой и Грузией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что все споры между Тбилиси и Цхинвалом должны решаться в рамках Женевских дискуссий, на которых должны звучать конкретные предложения.

Экс-председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе подчёркивала, что вторжение армии Грузии в Южную Осетию было реализовано по решению тогдашнего главы страны Михаила Саакашвили при поддержке Запада.