Турнир по вольной борьбе в ХМАО собрал сильнейших спортсменов

19:17 30 октября 2017 0

Турнир называют генеральной репетицией чемпионата Европы Фото: Валерия Фролова

В Нефтеюганске завершился XIV Международный турнир по вольной борьбе на призы вице-президента Федерации спортивной борьбы России Владимира Семенова. За кубок боролись спортсмены из разных регионов России, а также зарубежные участники из Израиля, Канады, Германии, Туниса, Венгрии, Турции, Казахстана, Армении, Украины, Азербайджана, Киргизии и Таджикистана.

Свое приветствие участникам турнира прислал заместитель председателя правительства России Виталий Мутко: «Югра славится на весь мир победами в лыжных гонках и биатлоне. В последние годы, во многом благодаря Семенову, регион стал точкой роста как для олимпийской борьбы, так и для других видов единоборств, популярных у молодежи».

Поздравили спортсменов первый заместитель председателя совета федерации Николай Федоров, губернатор Югры Наталья Комарова, лидеры Крыма, Чечни, Ингушетии, Чувашии, Дагестана, Калмыкии, Северной Осетии-Алании, депутат Госдумы, олимпийский чемпион Александр Карелин.

Автор и идейный вдохновитель ежегодных состязаний, депутат Думы Югры Владимир Семенов подчеркнул, что миссия его проекта — отвлечь молодежь от улицы, чтобы у ребят возникло желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Поначалу масштабных планов не было, но теперь соревнования включены в официальный календарь состязаний Объединенного мира борьбы.

Фото: Валерия Фролова

«Мне приятно, что Ханты-Мансийский округ заявил о себе, а наши борцы соревнуются не только с российскими, но и зарубежными коллегами, защищая спортивную честь Югры», — говорит «URA.RU» Владимир Семенов. — Второе, что я хотел бы особо подчеркнуть: наш округ — многонациональный, в свое время Западную Сибирь осваивал весь Советский Союз. Здесь аккумулировано очень много самых разных наций. А спорт — та сила, которая сплачивает, объединяет людей различных национальностей. В том числе это касается и нашего турнира».

Спортсмены назвали прошедший турнир генеральной репетицией чемпионата Европы по вольной борьбе, который в конце марта 2018 года пройдет в дагестанском Каспийске.

В весовой категории до 57 кг первое место завоевал Ньургун Александров (Россия). В весовой категории до 61 кг победителем стал Александр Богомоев (Россия). В весовой категории до 65 кг золото завоевал Виктор Рассадин (Россия). В весовой категории до 70 кг победу одержал Исраил Касумов (Россия). В весовой категории до 74 кг лидером стал Евгений Лапшов (Россия). В весовой категории до 86 кг обладателем первого места стал Александр Гостиев (Азербайджан). В весовой категории до 97 кг победил Юрий Белоновский (Россия). В весовой категории до 125 кг сильнейшим стал Алан Хугаев (Россия).