Энергоменеджемент ММК подтвердил эффективность

22:38 30 октября 2017 0

Предприятие уверенно смотрит в будущее Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат успешно прошел первую наблюдательную экспертизу системы энергетического менеджмента компании на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 50001. Сертификацию по данному стандарту ММК получил в сентябре прошлого года.

Наблюдательный аудит подтвердил, что спустя год с момента сертификации система энергоменеджмента в компании полностью соответствует стандарту, каких-либо несоответствий и отклонений не выявлено. Успешное выполнение программы аудита стало возможным благодаря серьезной подготовительной работе, в рамках которой в структурных подразделениях ПАО «ММК» были проведены внутренние аудиты системы энергетического менеджмента в соответствии с программой, утвержденной высшим руководством ПАО «ММК» — в общей сложности 14 аудитов.

Структурные подразделения компании: Научно-технический центр комбината и Центр энергосберегающих технологий разработали реестр значимых энергетических показателей, которых по состоянию на 1 июля 2017 года было идентифицировано 370.

С целью развития профессиональных компетенций, знаний и умений в сфере эффективного функционирования системы энергетического менеджмента в корпоративном центре подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» организовано обучение работников из числа руководителей, специалистов и служащих по программе «Система энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2011».

С 2017 года с целью обеспечения производства металлопродукции с наименьшими затратами топливно-энергетических ресурсов разработана система расчета и мониторинга показателей эффективности деятельности подразделений Управления главного энергетика, результатом которой является комплексный показатель эффективности. Внедрение данной системы расчета и мониторинга имеет целью получение большего совокупного экономического эффекта за счёт достижения оптимальных режимов работы энергетического оборудования ММК.

Вопросам повышения энергоэффективности деятельности на Магнитогорском металлургическом комбинате традиционно уделяется большое внимание. В 2016 году была утверждена и введена в действие «Энергетическая политика ПАО «ММК». Согласно документу, стратегической целью в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции. Обеспечить достижение этой цели должно повышение эффективности управления, мотивации и вовлечения персонала, а также внедрение передовых технологий.

Среди направлений повышения энергоэффективности — реализация энергоэффективных проектов baby-capex, суммарные инвестиции по уже подготовленному пакету которых на 2017 год оцениваются в 1,5 млрд рублей; заключение энергосервисных контрактов и поощрение рационализаторства. Так, в 2016 году на ММК было принято в проработку 390 идей в сфере энергосбережения. На их основе в течение года реализовано 138 проектов, ориентировочный годовой эффект от внедрения которых оценивается в 68 млн рублей. За девять месяцев 2017 года принято в работу 210 идей в сфере энергосбережения. Реализован 101 проект, ориентировочный годовой эффект от внедрения которых составит 22,25 млн рублей. В 2016 году на комбинате внедрили электронную «Платформу энергоменеджмента», а также усовершенствовали отдельные бизнес-процессы. Это позволило повысить эффективность работы с новаторскими идеями и значительно увеличить скорость и процент реализации подаваемых идей. В ноябре прошлого года «Платформа энергоменеджмента» стала победителем всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016 в номинации «Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии».

В настоящее время в промышленную эксплуатацию введен блок «Управление идеями» «Платформы энергоменеджмента», благодаря чему работники получили возможность подавать идеи в электронном виде. В апреле 2017 реализована интеграция «Платформы энергоменеджмента» и мобильного приложения «Эволюция» для подачи идей с мобильных устройств. Это позволило осуществлять автоматическую передачу информации между «Платформой» и приложением, при этом информация о продвижении рационализаторских заявок отображается в обеих системах. С июля 2017 года в ПЭМ осуществляется сопровождение идей всех категорий, среди которых — энергосбережение, экономия МТР, экология, охрана труда и промбезопасность, прочие.