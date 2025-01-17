17 января 2025

Бастрыкин поручил проверить водителя-мигранта из Челябинска из-за афер с оплатой

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Бастрыкин поручил доложить о проверке мигранта, не принимавшего оплату за проезд картой
Бастрыкин поручил доложить о проверке мигранта, не принимавшего оплату за проезд картой Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался действиями мигранта, который при оплате обманывал пассажиров. Он поручил провести проверку по факту мошеннических действий. Об этом рассказали в Информационном центре СК России.

«В соцмедиа сообщается, что в Челябинске мигрант пытался ввести в заблуждение пассажиров. Они пожелали произвести оплату за проезд в маршрутном такси по банковской карте. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе проверки», — прокомментировали в ведомстве.

По данному факту проводится процессуальная проверка по статье о мошенничестве. Руководитель управления Следственного комитета России по Челябинской области Алексей Колбасин предоставит в Москву доклад о ходе проверки.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался действиями мигранта, который при оплате обманывал пассажиров. Он поручил провести проверку по факту мошеннических действий. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. «В соцмедиа сообщается, что в Челябинске мигрант пытался ввести в заблуждение пассажиров. Они пожелали произвести оплату за проезд в маршрутном такси по банковской карте. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе проверки», — прокомментировали в ведомстве. По данному факту проводится процессуальная проверка по статье о мошенничестве. Руководитель управления Следственного комитета России по Челябинской области Алексей Колбасин предоставит в Москву доклад о ходе проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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