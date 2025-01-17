17 января 2025

Челябинцам объявили о продаже радиозавода за 170 миллионов рублей. Скрин

В Карабаше продают бывший радиозавод «Октябрь» за 170 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Минусинский электротехнический комплекс. Минусинск, Красноярский край, развалины, цех завода, недострой, разрушенное здание, руины, цех, заброшенное помещение, минусинский электротехнический комплекс
Работа радиозавода была приостановлена более 15 лет назад Фото:

Бывший радиозавод «Октябрь» в Карабаше Челябинской области выставили на продажу за 170 миллионов рублей. На территории комплекса находятся восемь зданий общей площадью более семи тысяч квадратных метров с энергокомплексом и коммунальной инфраструктурой. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Прeдлагaeм приoбрести полноцeнную прoизводcтвeнную площадку, ранee paдиoзaвод ОАО „Октябpь“. Плoщaдь зaвода — 2,4 гeктаpа. Нa тepритории располагаются восемь здaний — производственный корпус, пристрой с гостиницей для рабочих, склад, корпус горячего прессования, гараж, проходная, котельная и компрессорная. Цена 170 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Также автор объявления уточнил, что есть собственная электроподстанция с двумя трансформаторами, газораспределительная подстанция, водовод и пожарный водоем. Потенциально можно дополнительно приобрести железнодорожный тупик. Завод находится в сотнях метрах от магистральной автотрассы.

Как сообщало URA.RU ранее, в Копейском городском округе продается «Вахрушевский механический завод» по производству запчастей для тракторной техники. За предприятие собственник просит 90 млн рублей.

Предприятие было создано в 1968 году как цех № 41 карабашского филиала Каменск-Уральского радиозавода
Предприятие было создано в 1968 году как цех № 41 карабашского филиала Каменск-Уральского радиозавода

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Бывший радиозавод «Октябрь» в Карабаше Челябинской области выставили на продажу за 170 миллионов рублей. На территории комплекса находятся восемь зданий общей площадью более семи тысяч квадратных метров с энергокомплексом и коммунальной инфраструктурой. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Прeдлагaeм приoбрести полноцeнную прoизводcтвeнную площадку, ранee paдиoзaвод ОАО „Октябpь“. Плoщaдь зaвода — 2,4 гeктаpа. Нa тepритории располагаются восемь здaний — производственный корпус, пристрой с гостиницей для рабочих, склад, корпус горячего прессования, гараж, проходная, котельная и компрессорная. Цена 170 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что есть собственная электроподстанция с двумя трансформаторами, газораспределительная подстанция, водовод и пожарный водоем. Потенциально можно дополнительно приобрести железнодорожный тупик. Завод находится в сотнях метрах от магистральной автотрассы. Как сообщало URA.RU ранее, в Копейском городском округе продается «Вахрушевский механический завод» по производству запчастей для тракторной техники. За предприятие собственник просит 90 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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