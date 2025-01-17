17 января 2025

В Магнитогорске ищут 14-летнего воспитанника приюта с татуировкой в виде «укуса». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток ушел из детского приюта
Подросток ушел из детского приюта Фото:

В Магнитогорске Челябинской области пропал 14-летний подросток. Он ушел с проспекта Ленина, 86/3. Здесь находится центр помощи детям «Родник». Информацию о поиске опубликовал отряд «Альфа-Спас».

«Владислав М., 14 лет. Ушел 17 января с адреса проспект Ленина, 86/3 и по настоящее время его местонахождение неизвестно. На вид ему 16-17 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые», — рассказали поисковики.

Юноша был одет в черную куртку с капюшоном, темный свитер, синие джинсы и кроссовки в цвет. Его особая примета — татуировка в виде укуса на правой кисти. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Владислава, просят позвонить по номеру телефона: 8-963-094-50-85.

Как URA.RU писало ранее, в Челябинске искали воспитанника интерната. Он ушел из учреждения 3 января, а его поиски объявили 11 числа. Сообщение о пропаже юноши в сообществе «Легион-СПАС» актуально до сих пор.

Поисковый отряд ищет 14-летнего Владислава
Поисковый отряд ищет 14-летнего Владислава
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В Магнитогорске Челябинской области пропал 14-летний подросток. Он ушел с проспекта Ленина, 86/3. Здесь находится центр помощи детям «Родник». Информацию о поиске опубликовал отряд «Альфа-Спас». «Владислав М., 14 лет. Ушел 17 января с адреса проспект Ленина, 86/3 и по настоящее время его местонахождение неизвестно. На вид ему 16-17 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые», — рассказали поисковики. Юноша был одет в черную куртку с капюшоном, темный свитер, синие джинсы и кроссовки в цвет. Его особая примета — татуировка в виде укуса на правой кисти. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Владислава, просят позвонить по номеру телефона: 8-963-094-50-85. Как URA.RU писало ранее, в Челябинске искали воспитанника интерната. Он ушел из учреждения 3 января, а его поиски объявили 11 числа. Сообщение о пропаже юноши в сообществе «Легион-СПАС» актуально до сих пор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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