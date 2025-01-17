Под Миассом водители и полицейские спасли замерзавшего на обочине трассы мужчину

В Челябинской области спасли мужчину. Он замерзал в снегу на обочине трассы Миасс — Карабаш — Кыштым. Об инциденте сообщили автолюбители, на место прибыли полицейские. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону.
«Сотрудники оперативно выехали на указанное место. По прибытию полицейские установили, что 44-летний мужчина, не местный житель, вышел из дома и заблудился в лесном массиве. У него были признаки сильного обморожения конечностей и срочно требовалась квалифицированная помощь медиков», — рассказали в областном главке МВД.
Сотрудники дорожно-патрульной службы поместили мужчину в полицейский автомобиль и отвезли его в городскую больницу Кыштыма. В полиции уточнили: серьезных последствий для здоровья мужчины удалось избежать. Сейчас состояние спасенного стабилизировалось, и он чувствует себя хорошо.
Как URA.RU писало ранее, турист в летних кроссовках получил обморожение ног на хребте Уреньга в Челябинской области. Он вышел на прогулку со спутницей, но, чтобы вернуться обратно, ему потребовалась помощь спасателей.
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