17 января 2025

Под Миассом водители и полицейские спасли замерзавшего на обочине трассы мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина с обморожением сидел на обочине трассы в ожидании помощи (архивное фото)
Мужчина с обморожением сидел на обочине трассы в ожидании помощи (архивное фото) Фото:

В Челябинской области спасли мужчину. Он замерзал в снегу на обочине трассы Миасс — Карабаш — Кыштым. Об инциденте сообщили автолюбители, на место прибыли полицейские. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону.

«Сотрудники оперативно выехали на указанное место. По прибытию полицейские установили, что 44-летний мужчина, не местный житель, вышел из дома и заблудился в лесном массиве. У него были признаки сильного обморожения конечностей и срочно требовалась квалифицированная помощь медиков», — рассказали в областном главке МВД.

Сотрудники дорожно-патрульной службы поместили мужчину в полицейский автомобиль и отвезли его в городскую больницу Кыштыма. В полиции уточнили: серьезных последствий для здоровья мужчины удалось избежать. Сейчас состояние спасенного стабилизировалось, и он чувствует себя хорошо.

Как URA.RU писало ранее, турист в летних кроссовках получил обморожение ног на хребте Уреньга в Челябинской области. Он вышел на прогулку со спутницей, но, чтобы вернуться обратно, ему потребовалась помощь спасателей.

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В Челябинской области спасли мужчину. Он замерзал в снегу на обочине трассы Миасс — Карабаш — Кыштым. Об инциденте сообщили автолюбители, на место прибыли полицейские. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. «Сотрудники оперативно выехали на указанное место. По прибытию полицейские установили, что 44-летний мужчина, не местный житель, вышел из дома и заблудился в лесном массиве. У него были признаки сильного обморожения конечностей и срочно требовалась квалифицированная помощь медиков», — рассказали в областном главке МВД. Сотрудники дорожно-патрульной службы поместили мужчину в полицейский автомобиль и отвезли его в городскую больницу Кыштыма. В полиции уточнили: серьезных последствий для здоровья мужчины удалось избежать. Сейчас состояние спасенного стабилизировалось, и он чувствует себя хорошо. Как URA.RU писало ранее, турист в летних кроссовках получил обморожение ног на хребте Уреньга в Челябинской области. Он вышел на прогулку со спутницей, но, чтобы вернуться обратно, ему потребовалась помощь спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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