17 января 2025

Мэр Челябинска Лошкин проверил готовность купелей к Крещению

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил установить таблички с графиком работы купелей
Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил установить таблички с графиком работы купелей Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин 18 января проинспектировал готовность купелей к Крещению Господне. Он поручил организовать парковки и установить таблички с графиком работы объектов. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.

«Проверил с утра, как организованы места для купания челябинцев в районах. Сегодня откроется пять купелей: по две на Шершнях и Смолино, одна — на Первом озере. Поручил подготовить и парковки, очистить их от снега. Установить таблички с графиком работы купелей, которые помогут спланировать посещение», — написал Лошкин.

Около прорубей будут дежурить спасатели, врачи и представители правоохранительных структур. Для обеспечения комфорта посетителей возле купелей установлены отапливаемые палатки, а доступ к воде организован с соблюдением всех мер безопасности.

Как URA.RU писало ранее, в Копейске Челябинской области в Крещение запретили окунаться в главную купель города. Это связано с несоответствием воды нормам по микробиологическим показателям.

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Глава Челябинска Алексей Лошкин 18 января проинспектировал готовность купелей к Крещению Господне. Он поручил организовать парковки и установить таблички с графиком работы объектов. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Проверил с утра, как организованы места для купания челябинцев в районах. Сегодня откроется пять купелей: по две на Шершнях и Смолино, одна — на Первом озере. Поручил подготовить и парковки, очистить их от снега. Установить таблички с графиком работы купелей, которые помогут спланировать посещение», — написал Лошкин. Около прорубей будут дежурить спасатели, врачи и представители правоохранительных структур. Для обеспечения комфорта посетителей возле купелей установлены отапливаемые палатки, а доступ к воде организован с соблюдением всех мер безопасности. Как URA.RU писало ранее, в Копейске Челябинской области в Крещение запретили окунаться в главную купель города. Это связано с несоответствием воды нормам по микробиологическим показателям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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