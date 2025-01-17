Мэр Челябинска Лошкин проверил готовность купелей к Крещению

Глава Челябинска Алексей Лошкин 18 января проинспектировал готовность купелей к Крещению Господне. Он поручил организовать парковки и установить таблички с графиком работы объектов. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.
«Проверил с утра, как организованы места для купания челябинцев в районах. Сегодня откроется пять купелей: по две на Шершнях и Смолино, одна — на Первом озере. Поручил подготовить и парковки, очистить их от снега. Установить таблички с графиком работы купелей, которые помогут спланировать посещение», — написал Лошкин.
Около прорубей будут дежурить спасатели, врачи и представители правоохранительных структур. Для обеспечения комфорта посетителей возле купелей установлены отапливаемые палатки, а доступ к воде организован с соблюдением всех мер безопасности.
Как URA.RU писало ранее, в Копейске Челябинской области в Крещение запретили окунаться в главную купель города. Это связано с несоответствием воды нормам по микробиологическим показателям.
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