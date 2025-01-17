17 января 2025

В Челябинской области двое погибли в ДТП с автобусом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии с автобусом погибли двое
В аварии с автобусом погибли двое Фото:

На автодороге Челябинск — Еткуль произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобиль и пассажирский автобус. Двое из легковушки погибли. Об этом рассказал официальный канал Главного управления МЧС России по региону.

«В результате лобового столкновения пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки погибло два человека. Это водитель и пассажир легкового автомобиля», — сообщили в МЧС.

Пять человек, ехавших в автобусе, получили травмы, уточнили в министерстве. Их направили на осмотр в медицинское учреждение.

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На автодороге Челябинск — Еткуль произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобиль и пассажирский автобус. Двое из легковушки погибли. Об этом рассказал официальный канал Главного управления МЧС России по региону. «В результате лобового столкновения пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки погибло два человека. Это водитель и пассажир легкового автомобиля», — сообщили в МЧС. Пять человек, ехавших в автобусе, получили травмы, уточнили в министерстве. Их направили на осмотр в медицинское учреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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