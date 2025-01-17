На автодороге Челябинск — Еткуль произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобиль и пассажирский автобус. Двое из легковушки погибли. Об этом рассказал официальный канал Главного управления МЧС России по региону.
«В результате лобового столкновения пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки погибло два человека. Это водитель и пассажир легкового автомобиля», — сообщили в МЧС.
Пять человек, ехавших в автобусе, получили травмы, уточнили в министерстве. Их направили на осмотр в медицинское учреждение.
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