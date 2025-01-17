В Копейске семья добилась выплаты от курорта за распоротую ребенком ногу

В Копейске Челябинской области семья получит компенсацию в 110 тысяч рублей. Выплатить сумму обязали курорт за травму, которую получил ребенок во время отдыха. Об этом рассказала прокуратура региона.
«В июле 2024 года девятилетний мальчик на территории зоны отдыха „Сонькина лагуна“ в Саткинском муниципальном районе упал на торчащую из бетона арматуру. Он получил травму в виде рваной раны стопы», — сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура потребовала от владельцев курорта компенсацию в размере 110 тысяч рублей в пользу семьи. Через суд удалось добиться решения о выплате.
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