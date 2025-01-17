Виниловые пластинки легендарной группы The Beatles выставили на продажу в Челябинске. Продавец назначил за них цену в 80 тысяч рублей. Об этом рассказали в сервисе «Авито».
«На сайте представлен широкий выбор товаров, связанных с творчеством The Beatles. Самый дорогой лот подборки — коллекция из 16 виниловых пластинок с музыкой группы — продается в Челябинске за 80 тысяч рублей. Бокс-сет был выпущен в 2012 году, в него вошли все номерные студийные альбомы, выходившие с 1963 по 1970 год», — сообщили в «Авито».
В Челябинской области также можно приобрести картину маслом с портретами участников группы. Ее автор — художник Михаил Козлов — нарисовал свое произведение в 2006 году в Лондоне. На продажу выставлена книга с полной иллюстрированной историей группы и фирменный настенный календарь The Beatles на 2011 год. Он был отпечатан в Германии.
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