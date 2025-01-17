17 января 2025

В Челябинске винил The Beatles продают за 80 тысяч рублей. Скрин

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Пластинки и мерч группы Битлз продают в Челябинске (архивное фото)
Пластинки и мерч группы Битлз продают в Челябинске (архивное фото) Фото:

Виниловые пластинки легендарной группы The Beatles выставили на продажу в Челябинске. Продавец назначил за них цену в 80 тысяч рублей. Об этом рассказали в сервисе «Авито».

«На сайте представлен широкий выбор товаров, связанных с творчеством The Beatles. Самый дорогой лот подборки — коллекция из 16 виниловых пластинок с музыкой группы — продается в Челябинске за 80 тысяч рублей. Бокс-сет был выпущен в 2012 году, в него вошли все номерные студийные альбомы, выходившие с 1963 по 1970 год», — сообщили в «Авито».

В Челябинской области также можно приобрести картину маслом с портретами участников группы. Ее автор — художник Михаил Козлов — нарисовал свое произведение в 2006 году в Лондоне. На продажу выставлена книга с полной иллюстрированной историей группы и фирменный настенный календарь The Beatles на 2011 год. Он был отпечатан в Германии.

Коллекция из 16 виниловых пластинок Битлз продается в Челябинске
Коллекция из 16 виниловых пластинок Битлз продается в Челябинске
Фото:

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Виниловые пластинки легендарной группы The Beatles выставили на продажу в Челябинске. Продавец назначил за них цену в 80 тысяч рублей. Об этом рассказали в сервисе «Авито». «На сайте представлен широкий выбор товаров, связанных с творчеством The Beatles. Самый дорогой лот подборки — коллекция из 16 виниловых пластинок с музыкой группы — продается в Челябинске за 80 тысяч рублей. Бокс-сет был выпущен в 2012 году, в него вошли все номерные студийные альбомы, выходившие с 1963 по 1970 год», — сообщили в «Авито». В Челябинской области также можно приобрести картину маслом с портретами участников группы. Ее автор — художник Михаил Козлов — нарисовал свое произведение в 2006 году в Лондоне. На продажу выставлена книга с полной иллюстрированной историей группы и фирменный настенный календарь The Beatles на 2011 год. Он был отпечатан в Германии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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