В Челябинске винил The Beatles продают за 80 тысяч рублей. Скрин

Пластинки и мерч группы Битлз продают в Челябинске (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Виниловые пластинки легендарной группы The Beatles выставили на продажу в Челябинске. Продавец назначил за них цену в 80 тысяч рублей. Об этом рассказали в сервисе «Авито». «На сайте представлен широкий выбор товаров, связанных с творчеством The Beatles. Самый дорогой лот подборки — коллекция из 16 виниловых пластинок с музыкой группы — продается в Челябинске за 80 тысяч рублей. Бокс-сет был выпущен в 2012 году, в него вошли все номерные студийные альбомы, выходившие с 1963 по 1970 год», — сообщили в «Авито». В Челябинской области также можно приобрести картину маслом с портретами участников группы. Ее автор — художник Михаил Козлов — нарисовал свое произведение в 2006 году в Лондоне. На продажу выставлена книга с полной иллюстрированной историей группы и фирменный настенный календарь The Beatles на 2011 год. Он был отпечатан в Германии. Коллекция из 16 виниловых пластинок Битлз продается в Челябинске Фото: Скрин от «Авито» https://www.avito.ru/chelyabinsk/kollektsionirovanie/vinilovye_plastinki_the_beatles_box_16_lp_2233889864

