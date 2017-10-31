Челябинские парковки будут сносить без суда. Депутаты дали добро

13:17 31 октября 2017 1

В Челябинске узаконили снос нелегальных парковок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гордума Челябинска 31 октября расширила перечень объектов, которые можно демонтировать без решения суда, передает корреспондент «URA.RU». Теперь власти вправе сносить шлагбаумы и заборы, а также плиты, перекрывающие въезд машины, установленные с нарушениями. За это решение депутаты проголосовали единогласно.

С проектом решения выступал председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) администрации Челябинска Сергей Чигинцев. Он сообщил, что сотрудники комитета, когда будут находить непонятно кем установленные объекты, станут приклеивать на них записки с указанием номера телефона КУиЗО. В течение определенного срока потребуется представить разрешительные документы. Если этого не произойдет, объекты снесут. Вице-спикер гордумы Илья Мительман предложил создавать электронную базу.

Предполагалось, что речь идет в том числе о закрытии проезда шлагбаумами и плитами во дворы и парковки перед офисами. Но в первую очередь это касалось автостоянок. На заседании не присутствовал депутат Александр Воложанин, чей бизнес связан с парковками и чьи площадки как незаконные уже пытались сносить. Поэтому спорить с Чигинцевым было некому. «Мне трудно комментировать решение думы, я его не видел, нахожусь в командировке», — заявил «URA.RU» Воложанин.

Летом 2016 года в Челябинске заговорили о создании единого парковочного пространства. Была попытка перевести все автостоянки, в том числе частные, под контроль МУП «Городские парковки», с которым требовалось заключать агентские договоры, проценты с которых шли бы в бюджет Челябинска. Но потом выяснилось, что МУП работает неэффективно, городская казна не получает ни копейки. В «Городских парковках» сменили руководителя, начался снос нелегальных парковок. Декларируемое наведение порядка с автостоянками превратилось в передел рынка. Власти объявили о расторжении всех договоров на землю под нестационарными объектами.

В мае 2017 года депутатам гордумы представили проект Единого парковочного пространства Челябинска, по которому до 2020 года в центре города появится 500 платных парковок. Первая такая парковка появилась неделю назад на Театральной площади у мэрии.

Ранее без решения суда власти Челябинска сносили незаконные киоски. По оценкам мэрии, в городе работает около 1,5 тыс. временных некапитальных объектов. Причем почти половина из них — нелегально. Предприниматели подают на администрацию в суд.