Кремлевский ресторатор может купить «Фонтанку» и «Деловой Петербург»

Бизнесмен Евгений Пригожин может купить петербургские издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург». Журналисты выяснили, что вопрос о возможной сделке по продаже двух СМИ обсуждался на прошлой неделе.
Главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков рассказал «Новой газете», что не верит в информацию о планах Пригожина. «Я ничего не слышал о возможной продаже ДП господину Пригожину. Откуда он здесь может быть?» — заявил Васюков. Главред «Фонтанки» Александр Горшков добавил: «Неправильно было бы сказать, что есть вещи, которые не продаются, но правильно сказать, что есть вещи, которые не продаются в плохие руки».
Часть акций «Фонтанки» и ДП сейчас принадлежат компании Fort Group. Ее владельцами являются Максим Левченко и Борис Пайкин. Помимо них, бенефициаром организации называют заместителя председателя правления Газпрома Валерия Голубева, отмечает издание.
Евгений Пригожин с 1996 года занимается ресторанным бизнесом. Его рестораны в Санкт-Петербурге даже посещал президент России Владимир Путин. Также Пригожин сервировал стол на церемонии инаугурации главы государства в мае 2012 года.