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31 октября 2017
17:55  31 октября 2017 0

Кремлевский ресторатор может купить «Фонтанку» и «Деловой Петербург»

Закрытые банки Курган, продажа бизнеса
Журналистам стало известно о переговорах по поводу продажи изданийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бизнесмен Евгений Пригожин может купить петербургские издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург». Журналисты выяснили, что вопрос о возможной сделке по продаже двух СМИ обсуждался на прошлой неделе.

Главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков рассказал «Новой газете», что не верит в информацию о планах Пригожина. «Я ничего не слышал о возможной продаже ДП господину Пригожину. Откуда он здесь может быть?» — заявил Васюков. Главред «Фонтанки» Александр Горшков добавил: «Неправильно было бы сказать, что есть вещи, которые не продаются, но правильно сказать, что есть вещи, которые не продаются в плохие руки».

Часть акций «Фонтанки» и ДП сейчас принадлежат компании Fort Group. Ее владельцами являются Максим Левченко и Борис Пайкин. Помимо них, бенефициаром организации называют заместителя председателя правления Газпрома Валерия Голубева, отмечает издание.

Евгений Пригожин с 1996 года занимается ресторанным бизнесом. Его рестораны в Санкт-Петербурге даже посещал президент России Владимир Путин. Также Пригожин сервировал стол на церемонии инаугурации главы государства в мае 2012 года.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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