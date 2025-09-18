Где в России больше всего наркоманов: статистика по стране и миру

Минздрав России собрал данные по заболеваемости наркоманией в разных регионах страны. Рейтинг по числу впервые выявленных случаев людей с этой зависимостью в 2024 году возглавили Хабаровский край, Новосибирская и Свердловская области.
Резкий рост наркозависимости начался во времена перестройки и продолжился после развала Советского Союза, пока не достиг пика в 800 тысяч человек в 2017 году. В определенные этапы Россия входила в тройки стран по самому большому количеству наркозависимых от определенных видов веществ. В настоящее время, по некоторым оценкам, она закрывает десятку стран по количеству зависимых на душу населения. Подробнее о современной ситуации с наркоманией в РФ, ее предпосылках и рейтинге стран по наркозависимости — в материале URA.RU.
Количество наркозависимых в регионах
В первую пятерку рейтинга Минздрава по заболеваемости наркоманией в России в 2024 году вошли:
- Хабаровский край (количество впервые установленных диагнозов наркомании составило 19,6 случая на 100 тысяч населения);
- Новосибирская область (18,4 на 100 тысяч населения);
- Свердловская область (17,7 на 100 тысяч населения);
- Красноярский край (16,5 случая);
- Сахалинская область (15,7 случая).
В самом низу списка находятся:
- Оренбургская область (3,4 случая на 100 тысяч населения);
- Белгородская область (3,2 случая);
- Чувашия (1,4 случая).
Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах. Там не было зарегистрировано ни одного пациента с впервые установленным диагнозом наркомании.
Наркомания в России: от СССР до современности
В советский период, вплоть до 1980-х годов, наркомания в стране оставалась редким явлением. Железный занавес и строгий контроль над оборотом психоактивных веществ (ПАВ) приводили к тому, что наркотики применялись в основном в медицинских целях, а случаи зависимости фиксировались преимущественно среди медицинских работников и скрывались.
С началом перестройки и ослаблением контроля ситуация изменилась. С 1984 по 1999 год число официально зарегистрированных наркозависимых выросло до 67 622 человек. Россия стала одним из лидеров по продаже героина на европейском рынке.
В 2000-х годах с развитием клубной культуры и рынка биологически активных добавок (БАД) в России стали распространяться новые виды наркотиков. Долгое время они продавались легально, пока не были признаны вызывающими зависимость. Новые ПАВ распространялись под видом солей для ванн, витаминов и даже лекарственных препаратов. Постепенно появлялись новые наркотики, создаваемые с целью обхода действующего законодательства. А распространение электронных сигарет и вейпов придало популярность другим, ранее нераспространенным, видам.
Пик наркозависимости в России
Согласно статистике ООН, в 2009 году Россия вошла в тройку стран с самым высоким уровнем инъекционной наркомании, уступая лишь США и Китаю. К 2017 году официальное число зарегистрированных наркозависимых достигло 800 тысяч человек, что стало пиком по заболеваемости наркоманией.
Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию: изоляция подростков и молодежи, переход дилеров в интернет и рост числа онлайн-продаж ПАВ привели к новому всплеску заболеваемости. Средний возраст наркозависимых в России — от 16 до 30 лет, причем более 60% составляют молодые люди 18–25 лет. Примерно 20% — лица старше 25 лет, а еще 20% — несовершеннолетние, начиная с 7-летнего возраста.
По данным Минздрава, в ноябре 2022 года в России на учете стояло порядка 400 тысяч человек с диагнозом «наркотическая зависимость». Однако эксперты отмечают, что официальная статистика учитывает только тех, кто обратился за помощью или был выявлен в ходе медицинских обследований.
По оценкам проекта «Трезвая Россия», в 2023 году реальное число людей, страдающих зависимостью от ПАВ, якобы достигло шести миллионов, что составляет 3,5% населения страны. Кроме того, по разным оценкам, периодически употребляют наркотики около 13 миллионов россиян.
Рейтинг стран мира, где больше всего наркоманов
Проблема наркотической зависимости актуальна для всего мира. Согласно данным международных организаций, уровень заболеваемости наркоманией зависит от экономических, социальных, культурных и ментальных особенностей регионов. Статистика формируется по результатам сравнения количества подтвержденных диагнозов наркомании за год с численностью населения.
В топ-11 стран-лидеров по числу наркозависимых на душу населения, по некоторым данным, входят:
- Иран — 14,32%;
- Франция — 13,2%;
- Словакия — 13%;
- Афганистан — 7%;
- Канада — 6,4%;
- США — 6,2%;
- Великобритания — 5,3%;
- Бразилия — 4,9%;
- Мексика — 3,5%;
- Россия — 3,5%;
- Австралия — 3%.
Одновременно с подсчетом случаев заболевания наркоманией организации разных стран оценивают спрос на разные виды наркотиков. Они принимают меры по предотвращению распространения.
