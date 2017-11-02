Народные избранники решили, кому деньги нужнее
Депутаты свердловского Заксобрания сразу в трёх чтения утвердили поправки к областному бюджету на 2017 год. Его доходная часть увеличилась на 1,9 млрд рублей до 205,9 млрд.
Наибольшая часть дополнительных сборов — 1,1 млрд — пришлась на дополнительные поступления от налога на прибыль. Расходная часть выросла на аналогичную величину, до 219, 5 млрд рублей.
Большую часть дополнительных средств — 863 млн — получит минздрав. Минкультуры сверх плана достанется 388 млн рублей. Министерство спорта получит 304 млн. Минстрой — 219 млн. Дополнительные средства также получат муниципалитеты.