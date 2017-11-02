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02 ноября 2017
01 ноября 2017
12:40  02 ноября 2017 0

Свердловские депутаты разделили почти два миллиарда рублей. Больше всего досталось врачам

Заседание законодательного собрания Свердловской области перед уходом на летние каникулы. Екатеринбург, заксобрание свердловской области, зал заседаний, законодательное собрание со
Народные избранники решили, кому деньги нужнееФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты свердловского Заксобрания сразу в трёх чтения утвердили поправки к областному бюджету на 2017 год. Его доходная часть увеличилась на 1,9 млрд рублей до 205,9 млрд.

Наибольшая часть дополнительных сборов — 1,1 млрд — пришлась на дополнительные поступления от налога на прибыль. Расходная часть выросла на аналогичную величину, до 219, 5 млрд рублей.

Большую часть дополнительных средств — 863 млн — получит минздрав. Минкультуры сверх плана достанется 388 млн рублей. Министерство спорта получит 304 млн. Минстрой — 219 млн. Дополнительные средства также получат муниципалитеты.

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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