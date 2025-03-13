Екатеринбурженка пообщалась с парнем на сайте знакомств и лишилась 2,5 млн

Девушка надеялась разбогатеть, но оказалась в долгах (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жительница Екатеринбурга познакомилась с парнем на сайте знакомств «Мамба» и последовала его совету подзаработать на криптобирже. Вместо получения прибыли она лишилась 2,5 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Мужчина представился ей Данилом Емельяновым и похвастался, что за четыре дня заработал почти семь тысяч долларов. Девушка поинтересовалась, как ему это удалось, он ответил, что вложился в криптовалюту, и предложил попробовать ей. Та с радостью согласилась», — объяснил собеседник агентства.

Сначала она частями вносила личные сбережения, потом набрала кредитов, а когда банки отказали, попросила взаймы у друзей и семьи. Деньги она переводила на биржу криптовалюты «Mexc» под руководством «финансового аналитика» по имени Максим — в общей сложности более 2,5 млн рублей. И лишь когда девушка призналась родне, что нашла отличный заработок, те открыли ей правду. Сейчас по поводу мошенничества ведется проверка.