Екатеринбурженка пообщалась с парнем на сайте знакомств и лишилась 2,5 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Tinder. Екатеринбург, айфон, знакомство, сообщение
Девушка надеялась разбогатеть, но оказалась в долгах (архивное фото) Фото:

Жительница Екатеринбурга познакомилась с парнем на сайте знакомств «Мамба» и последовала его совету подзаработать на криптобирже. Вместо получения прибыли она лишилась 2,5 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Мужчина представился ей Данилом Емельяновым и похвастался, что за четыре дня заработал почти семь тысяч долларов. Девушка поинтересовалась, как ему это удалось, он ответил, что вложился в криптовалюту, и предложил попробовать ей. Та с радостью согласилась», — объяснил собеседник агентства.

Сначала она частями вносила личные сбережения, потом набрала кредитов, а когда банки отказали, попросила взаймы у друзей и семьи. Деньги она переводила на биржу криптовалюты «Mexc» под руководством «финансового аналитика» по имени Максим — в общей сложности более 2,5 млн рублей. И лишь когда девушка призналась родне, что нашла отличный заработок, те открыли ей правду. Сейчас по поводу мошенничества ведется проверка.

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Жительница Екатеринбурга познакомилась с парнем на сайте знакомств «Мамба» и последовала его совету подзаработать на криптобирже. Вместо получения прибыли она лишилась 2,5 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал источник. «Мужчина представился ей Данилом Емельяновым и похвастался, что за четыре дня заработал почти семь тысяч долларов. Девушка поинтересовалась, как ему это удалось, он ответил, что вложился в криптовалюту, и предложил попробовать ей. Та с радостью согласилась», — объяснил собеседник агентства. Сначала она частями вносила личные сбережения, потом набрала кредитов, а когда банки отказали, попросила взаймы у друзей и семьи. Деньги она переводила на биржу криптовалюты «Mexc» под руководством «финансового аналитика» по имени Максим — в общей сложности более 2,5 млн рублей. И лишь когда девушка призналась родне, что нашла отличный заработок, те открыли ей правду. Сейчас по поводу мошенничества ведется проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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