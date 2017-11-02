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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
15:46  02 ноября 2017 0

В МИД РФ назвали «сомнительными» объяснения США о сборе биоматериалов

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., медицина, пробирки, химия, наука
По версии американцев, пробы нужны для исследований по лечению болезнейФото: Pixabay

Заместитель главы российского МИД РФ Сергей Рябков назвал «сомнительными» объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян. Политик заметил, что даже если американцы и вправду отбирают пробы ради исследований по лечению болезней, то на это все равно требуется согласие России.

«Даже мне, дилетанту, такого рода объяснения кажутся достаточно надуманными и сомнительными», — цитирует чиновника RT.

30 октября на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин сообщил, что кто-то с неизвестными целями собирает биологический материал граждан: «Причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают?».

Затем американские военные объяснили, что приобретение проб связано с исследованием болезней опорно-двигательного аппарата. Председатель комитета Государственной думы России по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал объяснение Пентагона «неуклюжей, плохо продуманной легендой», которая скрывает настоящие цели, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Виктор Дорофеев
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