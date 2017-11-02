Заместитель главы российского МИД РФ Сергей Рябков назвал «сомнительными» объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян. Политик заметил, что даже если американцы и вправду отбирают пробы ради исследований по лечению болезней, то на это все равно требуется согласие России.
«Даже мне, дилетанту, такого рода объяснения кажутся достаточно надуманными и сомнительными», — цитирует чиновника RT.
30 октября на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин сообщил, что кто-то с неизвестными целями собирает биологический материал граждан: «Причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают?».
Затем американские военные объяснили, что приобретение проб связано с исследованием болезней опорно-двигательного аппарата. Председатель комитета Государственной думы России по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал объяснение Пентагона «неуклюжей, плохо продуманной легендой», которая скрывает настоящие цели, сообщает «Федеральное агентство новостей».