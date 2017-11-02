Умер писатель, книги которого экранизировали Учитель и Данелия

На 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный российский писатель Владимир Маканин. Об этом сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо». Похороны обладателя «Русского Букера» и итальянской премии «Пенне» пройдут 3 ноября недалеко от дома писателя в посёлке Красный под Ростовом-на-Дону.
Маканин начал публиковаться в 1965 году. С тех пор практически каждый год талантливый прозаик выпускал по книге. Среди них «Прямая линия», «Голоса», «Антилидер, » «Гражданин убегающий», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Кавказский пленный» и другие.
В 1995 году по повести Маканина «На первом дыхании» российский режиссёр Георгий Данелия снял фильм «Орёл и решка». В 2008 году рассказ «Кавказский пленный» был экранизирован Алексеем Учителем, снявшим фильм «Пленный».