{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:44  02 ноября 2017 0

Умер писатель, книги которого экранизировали Учитель и Данелия

Похороны пройдут недалеко от его дома под Ростовом-на-ДонуФото: Алексей Филиппов/ТАСС

На 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный российский писатель Владимир Маканин. Об этом сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо». Похороны обладателя «Русского Букера» и итальянской премии «Пенне» пройдут 3 ноября недалеко от дома писателя в посёлке Красный под Ростовом-на-Дону.

Маканин начал публиковаться в 1965 году. С тех пор практически каждый год талантливый прозаик выпускал по книге. Среди них «Прямая линия», «Голоса», «Антилидер, » «Гражданин убегающий», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Кавказский пленный» и другие.

В 1995 году по повести Маканина «На первом дыхании» российский режиссёр Георгий Данелия снял фильм «Орёл и решка». В 2008 году рассказ «Кавказский пленный» был экранизирован Алексеем Учителем, снявшим фильм «Пленный».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров