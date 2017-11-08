В Троицке полиция ищет маму с двумя малолетними детьми

Родственники обратились в полицию спустя двое суток
Жительница Троицка в понедельник, 6 ноября, ушла из дома, взяв с собой детей. Больше их никто не видел. Спустя двое суток родственники обратились в полицию.
Пропавшей жительнице Троицка 38 лет. Вместе с собой из дома она взяла пятилетнего сына и годовалую дочку. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, с заявлением о пропаже обратились родственники, обстоятельства сейчас уточняются.
Ранее, по словам родных, женщина никуда не уходила без предупреждения. Всех знакомых, у кого она могла бы задержаться, они уже обзвонили. Ее телефон отключен.