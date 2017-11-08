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Главные новости Челябинской области
11:40  08 ноября 2017 0

В Троицке полиция ищет маму с двумя малолетними детьми

Развод Росгвардии на площади Революции. Челябинск, ваз, полиция, служебные автомобили
Родственники обратились в полицию спустя двое сутокФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Троицка в понедельник, 6 ноября, ушла из дома, взяв с собой детей. Больше их никто не видел. Спустя двое суток родственники обратились в полицию.

Пропавшей жительнице Троицка 38 лет. Вместе с собой из дома она взяла пятилетнего сына и годовалую дочку. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, с заявлением о пропаже обратились родственники, обстоятельства сейчас уточняются.

Ранее, по словам родных, женщина никуда не уходила без предупреждения. Всех знакомых, у кого она могла бы задержаться, они уже обзвонили. Ее телефон отключен.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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