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09 ноября 2017
08 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
22:58  09 ноября 2017 0

В Екатеринбурге во время показа «Матильды» заминировали два кинотеатра. Учителю пришлось перенести встречу со зрителями

Пресс-конференции в ТАСС, посвященная Неделе российского кино в Великобритании, с участием Алексея Учителя. Москва, учитель алексей
Учителю пришлось перенести встречу в кинотеатр «Колизей»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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В Екатеринбурге 9 ноября около 21:00 эвакуировали кинотеатры «Салют» и «Космос» из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом «URA.RU» сообщили представители кинотеатров.

В кинотеатре «Салют» во время минирования шел показа скандального фильма Алексея Учителя «Матильда». Сам режиссер должен был прибыть на встречу со зрителями сразу после киносеанса, рассказал «URA.RU» заместитель директора кинотеатра Станислав Славиковский.

«Была предварительная договоренность, что после выступления в Ельцин Центре режиссер Учитель приедет в кинотеатр „Салют“ и по окончанию сеанса выступит перед зрителями», — пояснил Славиковский, отметив, что из-за эвакуации Учителю пришлось изменить планы. Встречу режиссера со зрителями перенесли в кинотеатр «Колизей», уточнил корреспонденту издания администратор «Салюта» Михаил Полевов.

Одна из сотрудниц ККТ «Космос» на условиях анонимности рассказала «URA.RU», что во время звонка о минировании в здании театра проходил концерт Пелагеи. Из-за эвакуации певица не успела исполнить две песни.

Учитель 9 ноября прибыл в Екатеринбург, где провел творческую встречу на площадке Ельцин Центра. Во время выступления режиссера в здании Центра была усилена охрана.

Екатерина Холкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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