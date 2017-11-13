В Сургуте овчарка сорвалась с цепи и напала на людей. Полицейские застрелили агрессивное животное, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Инцидент произошел на улице Школьная. В дежурную часть позвонили сургутяне и сообщили, что по улице бегает собака бросается на людей. Приехавшие на место сотрудники ППС обнаружили большого агрессивного пса.
«Поскольку животное угрожало жизни и здоровью граждан сотрудники приняли решение о применении табельного оружия. Сделав предупредительный выстрел, полицейские открыли огонь на поражение», — говорится в сообщении пресс-службы югорского УМВД.
По предварительной информации от нападения собаки пострадал один мужчина. Стражи закона установили хозяйку животного, которая рассказала, что пес был на цепи, но сорвал карабин и перепрыгнул через забор на улицу. По факту применения сотрудниками полиции табельного оружия ведется служебная проверка.