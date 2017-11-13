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Главные новости Югры
10:57  13 ноября 2017 2

В Югре полицейские застрелили овчарку, нападавшую на людей. ФОТО

Клипарт. Оружие. Челябинск, пистолет
Сотрудникам ППС пришлось применить табельное оружие для ликвидации опасного животного в СургутеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте овчарка сорвалась с цепи и напала на людей. Полицейские застрелили агрессивное животное, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел на улице Школьная. В дежурную часть позвонили сургутяне и сообщили, что по улице бегает собака бросается на людей. Приехавшие на место сотрудники ППС обнаружили большого агрессивного пса.

Полицейские открыли огонь по агрессивной собаке
Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО

«Поскольку животное угрожало жизни и здоровью граждан сотрудники приняли решение о применении табельного оружия. Сделав предупредительный выстрел, полицейские открыли огонь на поражение», — говорится в сообщении пресс-службы югорского УМВД.

По предварительной информации от нападения собаки пострадал один мужчина. Стражи закона установили хозяйку животного, которая рассказала, что пес был на цепи, но сорвал карабин и перепрыгнул через забор на улицу. По факту применения сотрудниками полиции табельного оружия ведется служебная проверка.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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