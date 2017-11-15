Объявлена дата проведения WorldSkills Russia Tyumen-2018

В Тюмени с 4 по 8 декабря декабря пройдет чемпионат профессионального мастерства среди молодежи WorldSkills Russia Tyumen-2018. Компания СУЭНКО в пятый раз поддержит мероприятие в качестве Gold партнера.
В чемпионате, направленном на повышение престижа рабочих профессий, покажут свое мастерство студенты и выпускники профессиональных учебных заведений, молодые рабочие и специалисты от 18 до 22 лет. Соревнования пройдут в 34 компетенциях. Энергетики готовят площадку «Электромонтаж», приобретают необходимое для выполнения заданий оборудование, выступают экспертами в профильных компетенциях.
«Чемпионат позволяет молодым специалистам профессионально реализоваться, получить новый опыт, возможность работать по международным стандартам. Площадка WorldSkills уникальна для участников, работодателей и органов власти — ведь за этими ребятами будущее», — отметил значимость мероприятия директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин.