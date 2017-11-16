20:39 16 ноября 2017 0

Собчак порадовала своих поклонников милой фотографией Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В соцсетях обсуждают фотографию годовалого сына телеведущей Ксении Собчак. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. Малыш показался подписчикам крайне атлетичным.

Собчак опубликовала фото, очевидно, сделанное в ванной комнате. На снимке малыш Платон стоит спиной к камере и двумя ручками тянется к раковине. За восемь часов под снимком появилось более 190 тысяч лайков и множество комментариев умиленных пользователей.

«Красавец! такой торс!» — написал пользователь hasyane1961.

«Какой сладчайший атлет!» — добавила julprudko.

«Такой кнопик, а фигура уже прорисовалась мужская», — комментирует lamiaminiat.

«Как будто только что из спортзала. Такие мышцы», — отреагировала leeannnemirovskaya.

«Бицуха больше чем у меня», — пошутил zotin_vitaliy.

Ранее Ксения Собчак объявила о желании участвовать в выборах президента России в 2018 году. В качестве кандидата телеведущую готоваа выдвинуть партия «Гражданская инициатива». Консультации по поводу этого начались месяц назад, решение о выдвижении Собчак предполагается принять на съезде, в 20-х числах декабря, писало «URA.RU».