В соцсетях обсуждают фотографию годовалого сына телеведущей Ксении Собчак. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. Малыш показался подписчикам крайне атлетичным.
Собчак опубликовала фото, очевидно, сделанное в ванной комнате. На снимке малыш Платон стоит спиной к камере и двумя ручками тянется к раковине. За восемь часов под снимком появилось более 190 тысяч лайков и множество комментариев умиленных пользователей.
«Красавец! такой торс!» — написал пользователь hasyane1961.
«Какой сладчайший атлет!» — добавила julprudko.
«Такой кнопик, а фигура уже прорисовалась мужская», — комментирует lamiaminiat.
«Как будто только что из спортзала. Такие мышцы», — отреагировала leeannnemirovskaya.
«Бицуха больше чем у меня», — пошутил zotin_vitaliy.
Ранее Ксения Собчак объявила о желании участвовать в выборах президента России в 2018 году. В качестве кандидата телеведущую готоваа выдвинуть партия «Гражданская инициатива». Консультации по поводу этого начались месяц назад, решение о выдвижении Собчак предполагается принять на съезде, в 20-х числах декабря, писало «URA.RU».