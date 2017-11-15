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15 ноября 2017
21:54  15 ноября 2017 0

Собчак пойдет на выборы как кандидат от «Гражданской инициативы». Светской львице уже вручили партийный значок. ФОТО

Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев подтвердил создание коалицииФото: сайт «Кандидат против всех»
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Партия «Гражданская инициатива» готова выдвинуть Ксению Собчак в качестве кандидата в президенты России. Консультации об этом начались месяц назад, решение о выдвижении телеведущей предполагается принять на съезде в 20-х числах декабря.

«Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива», если съезд утвердит мою кандидатуру. Идеология и ценности «Гражданской инициативы» соответствует моим представлениям о будущем народов России, о свободе, о правах человека, — приводит слова Собчак специально созданный сайт «Кандидат «Против всех». — Мы по-прежнему призываем к объединению все демократические силы. Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях, мы можем победить».

Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев также прокомментировал достигнутую договоренность: «Я присоединяюсь к призыву создать объединение и привлечь к этой кампании другие демократические партии. У нас есть готовность вместе работать, в частности помочь с созданием социально-экономической части программы. В знак этого родившегося союза, я хочу вручить Ксении партийный значок «Гражданской инициативы».

Алексей Шумов
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