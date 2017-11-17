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Главные новости Югры
11:43  17 ноября 2017 0

Из-за погоды в ХМАО отменены авиарейсы

Аэропорт. Ханты-Мансийск., аэропорт ханты-мансийск, юграавиа, аэровокзал
Из-за тумана были перенесены сразу три воздушных рейсаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Погодные условия в ХМАО стали причиной отмены сразу трех воздушных рейсов из Ханты-Мансийска. Об этом 17 ноября «URA.RU» сообщили в справочной городского аэропорта.

Туман над городом стал причиной плохой видимости. Рейс в поселение Сергино Октябрьского района с 17 ноября был перенесен на 18-е число. Также утренние рейсы в поселки Кондинское и Урманный были перенесены на час дня.

Также в справочной добавили, что в случае ухудшения погоды рейсы могут быть перенесены на более позднее время.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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