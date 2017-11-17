Из-за погоды в ХМАО отменены авиарейсы

Из-за тумана были перенесены сразу три воздушных рейса
Погодные условия в ХМАО стали причиной отмены сразу трех воздушных рейсов из Ханты-Мансийска. Об этом 17 ноября «URA.RU» сообщили в справочной городского аэропорта.
Туман над городом стал причиной плохой видимости. Рейс в поселение Сергино Октябрьского района с 17 ноября был перенесен на 18-е число. Также утренние рейсы в поселки Кондинское и Урманный были перенесены на час дня.
Также в справочной добавили, что в случае ухудшения погоды рейсы могут быть перенесены на более позднее время.