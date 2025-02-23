23 февраля 2025
22 февраля 2025

Студенту из ХМАО грозит срок за издевательства над подростком

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенту из ХМАО грозит 7 лет тюрьмы за избиение и вымогательство
Студенту из ХМАО грозит 7 лет тюрьмы за избиение и вымогательство Фото:

Студенту колледжа из Лангепаса грозит семь лет тюрьмы за вымогательство и избиение младшекурсника. Об этом сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции «Суды Югры».

«19-летний уроженец Канибадама в течение месяца угрожал несовершеннолетнему физической расправой за отказ отдать ему 15 тысяч рублей. Также установлено, что студент избил потерпевшего, после чего тот перечисли ему часть денег», — сказано в сообщении.

В суде ему предъявили обвинение по статье о вымогательстве, за которое предусмотрено тюремное заключение на 7 лет. Обвиняемый подросток просил избрать ему подписку о невыезде, т.к. ему необходимо ехать на соревнования.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске студент оклеветал полицейских в побоях и давлении. Оказалось, что молодой человек должен был заплатить штраф за пропаганду экстремистского движения.

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Студенту колледжа из Лангепаса грозит семь лет тюрьмы за вымогательство и избиение младшекурсника. Об этом сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции «Суды Югры». «19-летний уроженец Канибадама в течение месяца угрожал несовершеннолетнему физической расправой за отказ отдать ему 15 тысяч рублей. Также установлено, что студент избил потерпевшего, после чего тот перечисли ему часть денег», — сказано в сообщении. В суде ему предъявили обвинение по статье о вымогательстве, за которое предусмотрено тюремное заключение на 7 лет. Обвиняемый подросток просил избрать ему подписку о невыезде, т.к. ему необходимо ехать на соревнования. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске студент оклеветал полицейских в побоях и давлении. Оказалось, что молодой человек должен был заплатить штраф за пропаганду экстремистского движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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