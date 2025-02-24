Олимпийская чемпионка и филантроп: кто такая Кабаева, которая могла стать главным тренером РФ по гимнастике

Кабаева поздравила Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной РФ
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Кабаева является двукратной чемпионкой мира и пятикратной - Европы
Кабаева является двукратной чемпионкой мира и пятикратной - Европы Фото:

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поздравила заслуженного тренера РФ Татьяну Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной. Ранее ходили слухи о том, что Кабаева сама может претендовать на этот пост. За свою карьеру гимнастка успела стать Олимпийской чемпионкой, двукратной абсолютной чемпионкой мира и пятикратной — Европы. Также она была депутатом Госдумы и является главой собственного Благотворительного фонда, помогающего многодетным семьям. Подробнее о спортивной карьере, общественной деятельности и личной жизни Кабаевой — в материале URA.RU.

Биография

Кабаева попала в ученицы к Винер в 11 лет
Кабаева попала в ученицы к Винер в 11 лет
Фото:

Кабаева родилась в 1983 году в Ташкенте (Узбекистан). Отец — Марат Кабаев, был футболистом, мать — Любовь Кабаева, была баскетболисткой.

Девочка занялась художественной гимнастикой в 3,5 года. Когда Алине Кабаевой было 11 лет, семья переехала в Москву — там юная спортсменка попала в ученицы к тренеру Ирине Винер. Однако та не сразу согласилась взять девочку к себе — та была слишком взрослой.

«Она говорила, что я уже старая — мне было тогда 11 лет. И мама просто ее упросила посмотреть, как я тренируюсь. Ирина Александровна пришла и сказала: «Все, я тебя оставляю. Но с одним условием — если ты похудеешь на три килограмма за три дня», — рассказывала сама Кабаева, ее слова передает Starhit. После нескольких дней диеты на воде Винер разрешила гимнастке перекусить винегретом — несмотря на то, что Кабаева ненавидела этот салат, тогда он показался ей самым вкусным.

Карьера

Кабаеву дисквалифицировали на два года из-за допинга
Кабаеву дисквалифицировали на два года из-за допинга
Фото:

По слухам, Кабаева была склонным к полноте подростком, из-за чего тренеры прозвали ее «телевизором на ножках», отметили в Starhit. Это не помешало спортсменке в 13 лет выступить на юниорских соревнованиях в Японии и дебютировать в составе сборной РФ. Через два года девочка заняла первое место в личном многоборье и стала абсолютной чемпионкой Европы, попав в книгу рекордов Гиннеса как самая молодая чемпионка среди взрослых. Еще через год Кабаева стала обладательницей четырех золотых и двух серебряных медалей на чемпионате в Осаке. 

В 2001 гимнастку обвинили в использовании допинга — мочегонного средства фуросемида, дисквалифицировали на два года и лишили заработанных за этот год наград. Винер объяснила, что это была ошибка — фуросемид был в составе пищевой добавки, употребляемой Кабаевой и не проверенной тренером. Однако Арбитражный спортивный суд не принял апелляцию.

«Мы понимали, что у нас не было никакого допинга. В художественной гимнастике его просто нет. Нам никто не подсказал, что надо открыть вторую пробу. Но потом, когда ее открыли через полтора года, выяснилось, что там — ничего. То есть мы просто так просидели ни за что", — рассказывала позже спортсменка, ее слова передает Starhit.

Во время дисквалификации Кабаева начала вести программу «Империя спорта» на телеканале 7ТВ. После возвращения гимнастка сразу завоевала шесть медалей, четыре из них золотые, в чемпионате мира, затем заняла первое место на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. 

В 2007 спортсменка завершила карьеру. Причиной стала травма ноги. 

После окончания карьеры организовала один из крупнейших турниров по художественной гимнастике «Алина». В 2014 году стала одним из факелоносцев на Олимпийских играх в Сочи.

Награды

Кабаева — Олимпийская чемпионка 2004 года, двукратная абсолютная чемпионка мира и пятикратная — Европы, шестикратная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта РФ, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» и Дружбы.

Конфликт с Ляйсан Утяшевой

На Олимпиаде в Токио в 2020 году победила израильская гимнастка Линой Ашрам. Несмотря на то, что в конце выступления спортсменка уронила ленту, она обогнала российскую конкурентку — Дину Аверину. 

После этого российская бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева похвалила Ашрам. А Кабаева заступилась за российскую спортсменку, заявив, что Утяшева не имеет права говориить о результатах соревнований. Эту ситуацию прокомментировал журналист Отар Кушанашвили.

«[Кабаева] сказала Утяшевой: „Ты кто такая? Ты завоевывала когда-нибудь медаль для нашей страны?“ Ляйсан была поставлена на колени. Я понимаю, что этим дело не ограничится» — сказал Кушанашвили.

Неспортивная деятельность

В 2007 Кабаева стала депутатом ГД, а в 2015 заочно покинула ее
В 2007 Кабаева стала депутатом ГД, а в 2015 заочно покинула ее
Фото:

В 2001 Кабаева стала членом «Единой России». Вскоре Путин назначил ее членом Общественной палаты, там она занималась страхованием спортсменов. Затем стала депутатом Госдумы — зампредседателя комитета по делам молодежи. Была причастна к пяти законопроектам, среди них — о запрете американцам усыновлять российских детей и о регулировании деятельности НКО-иноагентов. Также спортсменка возглавляла Национальную медиа группу, которой принадлежат «Первый канал», «Пятый канал», РЕН ТВ, СТС, газета «Известия» и так далее.

Кабаева основала собственный Благотворительный фонд, который, в том числе, занимался реабилитацией детей, пострадавших при войне в Южной Осетии. Основным же его направлением стала помощь многодетным семьям и семьям с больными детьми. Так, фонд помог больному онкологией полуторагодовалому мальчику из Ростова-на-Дону. Кабаева перевела его родителям 1,1 миллиона рублей — благодаря этим деньгам они смогли закрыть длительные сборы и продолжить лечение.

Личная жизнь

В начале нулевых ходили слухи о связи Кабаевой с капитаном милиции Давидом Муселиани. Через несколько лет пара распалась.

По официальной информации, у Кабаевой нет детей. Однако в СМИ всплывали слухи о ее тайных родах, сообщает sport24.

Кабаева не распространяется о личной жизни
Кабаева не распространяется о личной жизни
Фото:

Так, в 2019 году, появилась информация о том, что бывшая гимнастка якобы стала матерью двойни. По некоторым данным, роды прошли в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве, в ВИП-палате, а остальных рожениц из этого отделения якобы перераспределили, посторонних к палате не подпускали телохранители спортсменки. Ее представители не комментировали эту информацию.

Главный тренер сборной РФ

Слухи о назначении Кабаевой на пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике распространились после отставки Винер в феврале 2025 года. Заслуженный тренер РФ Инна Быстрова высказала мнение, что олимпийская чемпионка вполне может претендовать на этот пост.

Однако главным тренером стала Татьяна Сергаева. Бывшая гимнастка поздравила ее с назначением и пожелала ей успехов в работе. Она также высоко оценила профессиональные качества последней, отметив, что они окажут значительное влияние на прогресс гимнастики в РФ.

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поздравила заслуженного тренера РФ Татьяну Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной. Ранее ходили слухи о том, что Кабаева сама может претендовать на этот пост. За свою карьеру гимнастка успела стать Олимпийской чемпионкой, двукратной абсолютной чемпионкой мира и пятикратной — Европы. Также она была депутатом Госдумы и является главой собственного Благотворительного фонда, помогающего многодетным семьям. Подробнее о спортивной карьере, общественной деятельности и личной жизни Кабаевой — в материале URA.RU. Биография Кабаева родилась в 1983 году в Ташкенте (Узбекистан). Отец — Марат Кабаев, был футболистом, мать — Любовь Кабаева, была баскетболисткой. Девочка занялась художественной гимнастикой в 3,5 года. Когда Алине Кабаевой было 11 лет, семья переехала в Москву — там юная спортсменка попала в ученицы к тренеру Ирине Винер. Однако та не сразу согласилась взять девочку к себе — та была слишком взрослой. Карьера По слухам, Кабаева была склонным к полноте подростком, из-за чего тренеры прозвали ее «телевизором на ножках», отметили в Starhit. Это не помешало спортсменке в 13 лет выступить на юниорских соревнованиях в Японии и дебютировать в составе сборной РФ. Через два года девочка заняла первое место в личном многоборье и стала абсолютной чемпионкой Европы, попав в книгу рекордов Гиннеса как самая молодая чемпионка среди взрослых. Еще через год Кабаева стала обладательницей четырех золотых и двух серебряных медалей на чемпионате в Осаке.  В 2001 гимнастку обвинили в использовании допинга — мочегонного средства фуросемида, дисквалифицировали на два года и лишили заработанных за этот год наград. Винер объяснила, что это была ошибка — фуросемид был в составе пищевой добавки, употребляемой Кабаевой и не проверенной тренером. Однако Арбитражный спортивный суд не принял апелляцию. Во время дисквалификации Кабаева начала вести программу «Империя спорта» на телеканале 7ТВ. После возвращения гимнастка сразу завоевала шесть медалей, четыре из них золотые, в чемпионате мира, затем заняла первое место на Олимпиаде в Афинах в 2004 году.  В 2007 спортсменка завершила карьеру. Причиной стала травма ноги.  После окончания карьеры организовала один из крупнейших турниров по художественной гимнастике «Алина». В 2014 году стала одним из факелоносцев на Олимпийских играх в Сочи. Награды Кабаева — Олимпийская чемпионка 2004 года, двукратная абсолютная чемпионка мира и пятикратная — Европы, шестикратная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта РФ, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» и Дружбы. Конфликт с Ляйсан Утяшевой На Олимпиаде в Токио в 2020 году победила израильская гимнастка Линой Ашрам. Несмотря на то, что в конце выступления спортсменка уронила ленту, она обогнала российскую конкурентку — Дину Аверину.  После этого российская бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева похвалила Ашрам. А Кабаева заступилась за российскую спортсменку, заявив, что Утяшева не имеет права говориить о результатах соревнований. Эту ситуацию прокомментировал журналист Отар Кушанашвили. Неспортивная деятельность В 2001 Кабаева стала членом «Единой России». Вскоре Путин назначил ее членом Общественной палаты, там она занималась страхованием спортсменов. Затем стала депутатом Госдумы — зампредседателя комитета по делам молодежи. Была причастна к пяти законопроектам, среди них — о запрете американцам усыновлять российских детей и о регулировании деятельности НКО-иноагентов. Также спортсменка возглавляла Национальную медиа группу, которой принадлежат «Первый канал», «Пятый канал», РЕН ТВ, СТС, газета «Известия» и так далее. Кабаева основала собственный Благотворительный фонд, который, в том числе, занимался реабилитацией детей, пострадавших при войне в Южной Осетии. Основным же его направлением стала помощь многодетным семьям и семьям с больными детьми. Так, фонд помог больному онкологией полуторагодовалому мальчику из Ростова-на-Дону. Кабаева перевела его родителям 1,1 миллиона рублей — благодаря этим деньгам они смогли закрыть длительные сборы и продолжить лечение. Личная жизнь В начале нулевых ходили слухи о связи Кабаевой с капитаном милиции Давидом Муселиани. Через несколько лет пара распалась. По официальной информации, у Кабаевой нет детей. Однако в СМИ всплывали слухи о ее тайных родах, сообщает sport24. Так, в 2019 году, появилась информация о том, что бывшая гимнастка якобы стала матерью двойни. По некоторым данным, роды прошли в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве, в ВИП-палате, а остальных рожениц из этого отделения якобы перераспределили, посторонних к палате не подпускали телохранители спортсменки. Ее представители не комментировали эту информацию. Главный тренер сборной РФ Слухи о назначении Кабаевой на пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике распространились после отставки Винер в феврале 2025 года. Заслуженный тренер РФ Инна Быстрова высказала мнение, что олимпийская чемпионка вполне может претендовать на этот пост. Однако главным тренером стала Татьяна Сергаева. Бывшая гимнастка поздравила ее с назначением и пожелала ей успехов в работе. Она также высоко оценила профессиональные качества последней, отметив, что они окажут значительное влияние на прогресс гимнастики в РФ.
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