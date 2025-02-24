Олимпийская чемпионка и филантроп: кто такая Кабаева, которая могла стать главным тренером РФ по гимнастике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поздравила заслуженного тренера РФ Татьяну Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной. Ранее ходили слухи о том, что Кабаева сама может претендовать на этот пост. За свою карьеру гимнастка успела стать Олимпийской чемпионкой, двукратной абсолютной чемпионкой мира и пятикратной — Европы. Также она была депутатом Госдумы и является главой собственного Благотворительного фонда, помогающего многодетным семьям. Подробнее о спортивной карьере, общественной деятельности и личной жизни Кабаевой — в материале URA.RU.
Биография
Кабаева родилась в 1983 году в Ташкенте (Узбекистан). Отец — Марат Кабаев, был футболистом, мать — Любовь Кабаева, была баскетболисткой.
Девочка занялась художественной гимнастикой в 3,5 года. Когда Алине Кабаевой было 11 лет, семья переехала в Москву — там юная спортсменка попала в ученицы к тренеру Ирине Винер. Однако та не сразу согласилась взять девочку к себе — та была слишком взрослой.
«Она говорила, что я уже старая — мне было тогда 11 лет. И мама просто ее упросила посмотреть, как я тренируюсь. Ирина Александровна пришла и сказала: «Все, я тебя оставляю. Но с одним условием — если ты похудеешь на три килограмма за три дня», — рассказывала сама Кабаева, ее слова передает Starhit. После нескольких дней диеты на воде Винер разрешила гимнастке перекусить винегретом — несмотря на то, что Кабаева ненавидела этот салат, тогда он показался ей самым вкусным.
Карьера
По слухам, Кабаева была склонным к полноте подростком, из-за чего тренеры прозвали ее «телевизором на ножках», отметили в Starhit. Это не помешало спортсменке в 13 лет выступить на юниорских соревнованиях в Японии и дебютировать в составе сборной РФ. Через два года девочка заняла первое место в личном многоборье и стала абсолютной чемпионкой Европы, попав в книгу рекордов Гиннеса как самая молодая чемпионка среди взрослых. Еще через год Кабаева стала обладательницей четырех золотых и двух серебряных медалей на чемпионате в Осаке.
В 2001 гимнастку обвинили в использовании допинга — мочегонного средства фуросемида, дисквалифицировали на два года и лишили заработанных за этот год наград. Винер объяснила, что это была ошибка — фуросемид был в составе пищевой добавки, употребляемой Кабаевой и не проверенной тренером. Однако Арбитражный спортивный суд не принял апелляцию.
«Мы понимали, что у нас не было никакого допинга. В художественной гимнастике его просто нет. Нам никто не подсказал, что надо открыть вторую пробу. Но потом, когда ее открыли через полтора года, выяснилось, что там — ничего. То есть мы просто так просидели ни за что", — рассказывала позже спортсменка, ее слова передает Starhit.
Во время дисквалификации Кабаева начала вести программу «Империя спорта» на телеканале 7ТВ. После возвращения гимнастка сразу завоевала шесть медалей, четыре из них золотые, в чемпионате мира, затем заняла первое место на Олимпиаде в Афинах в 2004 году.
В 2007 спортсменка завершила карьеру. Причиной стала травма ноги.
После окончания карьеры организовала один из крупнейших турниров по художественной гимнастике «Алина». В 2014 году стала одним из факелоносцев на Олимпийских играх в Сочи.
Награды
Кабаева — Олимпийская чемпионка 2004 года, двукратная абсолютная чемпионка мира и пятикратная — Европы, шестикратная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта РФ, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» и Дружбы.
Конфликт с Ляйсан Утяшевой
На Олимпиаде в Токио в 2020 году победила израильская гимнастка Линой Ашрам. Несмотря на то, что в конце выступления спортсменка уронила ленту, она обогнала российскую конкурентку — Дину Аверину.
После этого российская бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева похвалила Ашрам. А Кабаева заступилась за российскую спортсменку, заявив, что Утяшева не имеет права говориить о результатах соревнований. Эту ситуацию прокомментировал журналист Отар Кушанашвили.
«[Кабаева] сказала Утяшевой: „Ты кто такая? Ты завоевывала когда-нибудь медаль для нашей страны?“ Ляйсан была поставлена на колени. Я понимаю, что этим дело не ограничится» — сказал Кушанашвили.
Неспортивная деятельность
В 2001 Кабаева стала членом «Единой России». Вскоре Путин назначил ее членом Общественной палаты, там она занималась страхованием спортсменов. Затем стала депутатом Госдумы — зампредседателя комитета по делам молодежи. Была причастна к пяти законопроектам, среди них — о запрете американцам усыновлять российских детей и о регулировании деятельности НКО-иноагентов. Также спортсменка возглавляла Национальную медиа группу, которой принадлежат «Первый канал», «Пятый канал», РЕН ТВ, СТС, газета «Известия» и так далее.
Кабаева основала собственный Благотворительный фонд, который, в том числе, занимался реабилитацией детей, пострадавших при войне в Южной Осетии. Основным же его направлением стала помощь многодетным семьям и семьям с больными детьми. Так, фонд помог больному онкологией полуторагодовалому мальчику из Ростова-на-Дону. Кабаева перевела его родителям 1,1 миллиона рублей — благодаря этим деньгам они смогли закрыть длительные сборы и продолжить лечение.
Личная жизнь
В начале нулевых ходили слухи о связи Кабаевой с капитаном милиции Давидом Муселиани. Через несколько лет пара распалась.
По официальной информации, у Кабаевой нет детей. Однако в СМИ всплывали слухи о ее тайных родах, сообщает sport24.
Так, в 2019 году, появилась информация о том, что бывшая гимнастка якобы стала матерью двойни. По некоторым данным, роды прошли в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве, в ВИП-палате, а остальных рожениц из этого отделения якобы перераспределили, посторонних к палате не подпускали телохранители спортсменки. Ее представители не комментировали эту информацию.
Главный тренер сборной РФ
Слухи о назначении Кабаевой на пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике распространились после отставки Винер в феврале 2025 года. Заслуженный тренер РФ Инна Быстрова высказала мнение, что олимпийская чемпионка вполне может претендовать на этот пост.
Однако главным тренером стала Татьяна Сергаева. Бывшая гимнастка поздравила ее с назначением и пожелала ей успехов в работе. Она также высоко оценила профессиональные качества последней, отметив, что они окажут значительное влияние на прогресс гимнастики в РФ.
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