Врачи ХМАО раскрыли причины преждевременных родов

Врачи окружного перинатального центра Нижневартовска рассказали, что основными причинами преждевременных родов являются гормональные нарушения, инфекционные осложнения и механические причины. Об этом рассказали медики в официальных соцсетях роддома.
«Принято выделять три основные причины, из-за которых родовая деятельность может начаться раньше срока. Первая — гормональные нарушения — они могут быть связаны с фетоплацентарной недостаточностью. При таких патологиях плацента неэффективно выполняет свои функции, и малыш в утробе не получает необходимого ему питания и кислорода. В результате плод не может нормально расти и развиваться», — написано в статье.
Также причинами служат инфекционные осложнения, которые могут развиваться как у самой женщины, так и у плода, а также механические причины. Наиболее частая из них — избыточное перерастяжение матки, например, при вынашивании нескольких малышей одновременно.
Существуют предвестники прерывания беременности: нерегулярные тянущие боли внизу живота, любые нехарактерные выделения из половых путей, ощущение инородного тела во влагалище. «Появление малыша с 37-й по 42-ую недели считается родами „в срок“, а вот если „торопыжка“ спешит к родителям даже на 1 день раньше 37 недели, то эти роды считаются преждевременными», — добавили медики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!