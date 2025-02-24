В Сургуте заложили первый камень на месте Мемориала погибшим бойцам СВО

В Сургуте (ХМАО) заложили первый камень на месте, где появится Мемориал памяти погибшим в ходе СВО. Он появился на набережной реки Оби, сообщили в администрации города.
«В Сургуте на месте будущего Мемориала памяти погибшим в специальной военной операции заложили камень. В качестве места выбрана набережная Оби в районе речпорта, откуда в годы Великой Отечественной войны уходили на фронт сургутяне», — рассказали в telegram-канале администрации.
Торжественное мероприятие по закладке камня решили провести в день годовщины с начала СВО. В будущем там обустроят парк исторической памяти. По словам главы Сургута Максима Слепова, в выборе наполнения парка будут участвовать участники СВО и их семьи.
Ранее URA.RU сообщало, в Нижневартовске бойцам СВО подарили бензин на 23 февраля. Необычное поздравление ко Дню защитника отечества организовали на двух городских заправках. Там участники спецоперации могли бесплатно заправить автомобиль на 10 литров.
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