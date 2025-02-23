Житель Сургута пожаловались на то, что ему попалась ветка дерева в «Киевском» торте от местного хлебозавода. Об этом удивленный югорчанин написал в соцсетях.
«Продукция сургутского хлебозавода — торт „Киевский“, стоимость 630 рублей с торчащей веткой внутри. Производство 17.02.2025», — написано в группе VK «Черный список Сургут».
В комментариях сургутяне пошутили, что это весенний дизайн, и ветка выполняет роль поддержки конструкции. Однако некоторые предположили, что автор сделал это сам. «Лож, вранье и провокация. Не более», — пишет под постом югорчанин.
Директор Сургутского хлебозавода Сергей Пустозеров сообщил URA.RU, что таких случаев на производстве ранее не бывало. «Никаких жалоб по этому поводу не поступало. Если такое якобы произошло, нужно обратиться к нам для решения ситуации», — пояснил руководитель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!