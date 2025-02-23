23 февраля 2025
22 февраля 2025

Житель Сургута обнаружил ветку в торте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сургутянин поделился фотографией необычной находки
Сургутянин поделился фотографией необычной находки Фото:

Житель Сургута пожаловались на то, что ему попалась ветка дерева в «Киевском» торте от местного хлебозавода. Об этом удивленный югорчанин написал в соцсетях.

«Продукция сургутского хлебозавода — торт „Киевский“, стоимость 630 рублей с торчащей веткой внутри. Производство 17.02.2025», — написано в группе VK «Черный список Сургут».

В комментариях сургутяне пошутили, что это весенний дизайн, и ветка выполняет роль поддержки конструкции. Однако некоторые предположили, что автор сделал это сам. «Лож, вранье и провокация. Не более», — пишет под постом югорчанин.

Директор Сургутского хлебозавода Сергей Пустозеров сообщил URA.RU, что таких случаев на производстве ранее не бывало. «Никаких жалоб по этому поводу не поступало. Если такое якобы произошло, нужно обратиться к нам для решения ситуации», — пояснил руководитель.

Ветка в торте
Ветка в торте
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Сургута пожаловались на то, что ему попалась ветка дерева в «Киевском» торте от местного хлебозавода. Об этом удивленный югорчанин написал в соцсетях. «Продукция сургутского хлебозавода — торт „Киевский“, стоимость 630 рублей с торчащей веткой внутри. Производство 17.02.2025», — написано в группе VK «Черный список Сургут». В комментариях сургутяне пошутили, что это весенний дизайн, и ветка выполняет роль поддержки конструкции. Однако некоторые предположили, что автор сделал это сам. «Лож, вранье и провокация. Не более», — пишет под постом югорчанин. Директор Сургутского хлебозавода Сергей Пустозеров сообщил URA.RU, что таких случаев на производстве ранее не бывало. «Никаких жалоб по этому поводу не поступало. Если такое якобы произошло, нужно обратиться к нам для решения ситуации», — пояснил руководитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...