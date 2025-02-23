Власти Сургута определились с дальнейшей судьбой морга-долгостроя

Недостроенное здание морга в Сургуте, возведение которого началось более 20 лет назад, может быть снесено. После неудачных попыток продажи объекта чиновники и депутаты городской думы сошлись во мнении, что дальнейшая эксплуатация или перепрофилирование здания невозможны. Обсуждение состоялось во время заседание городской думы.
«У нас прошли переговоры с СурГУ, мы предложили на данном земельном участке создать объект медицинского образования, но, к сожалению, университет не готов забрать незавершенку. Нам ответили, что они смогут взять только земельный участок, если мы освободим его», — предложил директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич.
На заседании гордумы обсуждались и другие варианты использования недостроя, однако вероятнее всего здание придется снести. Депутат Владимир Клишин также поддержал идею. «Думаю, его нужно сносить и формировать участок под новую больницу», — заявил депутат Владимир Клишин.
Однако Сорич отметил, что средств на демонтаж в текущем бюджете нет. Финансирование может быть выделено в 2026 году, после чего объект можно будет перевести на баланс региона.
Ранее URA.RU писало о главных долгостроях Сургута и о том, какое будущее их ждет. Тогда администрация приступила к созданию другого морга рядом с туберкулезным диспансером. А это здание решили продать.
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