23 февраля 2025

Власти Сургута определились с дальнейшей судьбой морга-долгостроя

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание морга в Сургуте, строящееся более 20 лет, могут снести
Здание морга в Сургуте, строящееся более 20 лет, могут снести Фото:

Недостроенное здание морга в Сургуте, возведение которого началось более 20 лет назад, может быть снесено. После неудачных попыток продажи объекта чиновники и депутаты городской думы сошлись во мнении, что дальнейшая эксплуатация или перепрофилирование здания невозможны. Обсуждение состоялось во время заседание городской думы.

«У нас прошли переговоры с СурГУ, мы предложили на данном земельном участке создать объект медицинского образования, но, к сожалению, университет не готов забрать незавершенку. Нам ответили, что они смогут взять только земельный участок, если мы освободим его», — предложил директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич.

На заседании гордумы обсуждались и другие варианты использования недостроя, однако вероятнее всего здание придется снести. Депутат Владимир Клишин также поддержал идею. «Думаю, его нужно сносить и формировать участок под новую больницу», — заявил депутат Владимир Клишин.

Однако Сорич отметил, что средств на демонтаж в текущем бюджете нет. Финансирование может быть выделено в 2026 году, после чего объект можно будет перевести на баланс региона.

Ранее URA.RU писало о главных долгостроях Сургута и о том, какое будущее их ждет. Тогда администрация приступила к созданию другого морга рядом с туберкулезным диспансером. А это здание решили продать.

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Недостроенное здание морга в Сургуте, возведение которого началось более 20 лет назад, может быть снесено. После неудачных попыток продажи объекта чиновники и депутаты городской думы сошлись во мнении, что дальнейшая эксплуатация или перепрофилирование здания невозможны. Обсуждение состоялось во время заседание городской думы. «У нас прошли переговоры с СурГУ, мы предложили на данном земельном участке создать объект медицинского образования, но, к сожалению, университет не готов забрать незавершенку. Нам ответили, что они смогут взять только земельный участок, если мы освободим его», — предложил директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич. На заседании гордумы обсуждались и другие варианты использования недостроя, однако вероятнее всего здание придется снести. Депутат Владимир Клишин также поддержал идею. «Думаю, его нужно сносить и формировать участок под новую больницу», — заявил депутат Владимир Клишин. Однако Сорич отметил, что средств на демонтаж в текущем бюджете нет. Финансирование может быть выделено в 2026 году, после чего объект можно будет перевести на баланс региона. Ранее URA.RU писало о главных долгостроях Сургута и о том, какое будущее их ждет. Тогда администрация приступила к созданию другого морга рядом с туберкулезным диспансером. А это здание решили продать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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