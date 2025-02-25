Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога заявил, что Европа и США планомерно разделяли Украину, а жители страны поверили в обещания, которые оказались ложными. Свое мнение он, проживший в Донбассе три десятка лет и возглавивший батальон «Спарта» в разгар СВО, озвучил в документальном фильме «Так называемая Украина». Его показал канал «Россия 1» вечером 24 февраля.
Говоря об «оранжевой революции» на Украине 2004 года, Жога сказал, что «это были первые попытки на уровне всей страны разделить нас на Запад и Восток». «Цель — расшатать, ослабить Россию, приблизить вооружение и блок НАТО к границе России», — убежден полпред президента в УрФО.
Как работала западная пропаганда, он помнит прекрасно. «Кружевные трусики, кофе в Вене, опера… Купились на обещания, что каждый сможет поехать в Вену выпить чашечку кофе. Кто туда сейчас ездит пьет кофе? Ездят туда убирают за теми, кто пьет кофе, моют посуду, полы», — констатировал Жога.
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