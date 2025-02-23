В ХМАО прокурор запросил срок советнику бывшего губернатора

В Ханты-Мансийском районном суде прокурор запросил срок по уголовному делу экс-референта бывшего губернатора Комаровой Михаила Слинкина. Сторона обвинения просит осудить его на пять лет лишения свободы условно за мошенничество, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«Прошу суд признать Слинкина Михаила Владимировича виновным в совершении преступления. Назначить наказания в виде пяти лет лишения свободы, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на пять лет», — заявил на суде прокурор Андрей Переладов. По его словам, вина Слинкина доказана в полном объеме во время следствия и суда: показаниями потерпевших, свидетелей и материалами дела.
По версии следствия в 2020 году Слинкин, будучи вице-президентом «Олимпийского совета Югры», предоставил в окружной «Центр гражданских и социальных инициатив» документы для получения компенсации за аренду помещения. Но при этом якобы указал фиктивные адреса.
Обвинитель отметил, что преступление вменяемое Слинкину относится к тяжким. При этом сам подсудимый имеет положительную характеристику и воспитывает троих детей, что прокурор также попросил учесть при вынесении приговора.
Защитник Слинкина в свою очередь отверг выдвинутые обвинения. «В обвинении, как и в материалах уголовного дела отсутствуют сведения по обстоятельствам завладения денежными средствами именно Слинкиным. Не отражено, каким же образом распорядился Слинкин денежными средствами, поступившими на счет [организации] „Олимпийский союз Югры“, — сказал адвокат Наиль Ишмухаметов.
По его словам, в материалах также нет ни одного доказательства, что деньги были переведены на личный счет подсудимого. Кроме того, на момент совершения инкриминируемого преступления Слинкин фактически занимал должность заместителя руководителя Олимпийского совета и в его полномочия не входила административно-хозяйственная деятельность коммерческой организации. «Таким образом, он не мог совершить действия по завладению денежными средствами», — резюмировал адвокат.
После прений судья объявил о том, что рассмотрение дела будет возобновлено для выяснения ряда обстоятельств. Следующее заседание назначено на март.
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