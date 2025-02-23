23 февраля 2025

Брендовые товары из ХМАО появились в продаже в аэропорту Шереметьево

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Шереметьево продают сувениры из ХМАО
В аэропорту Шереметьево продают сувениры из ХМАО Фото:

Югорские бренды появились на полке магазина с аутентичными товарами в Шереметьево. Здесь можно приобрести панты марала, таежную косметику, а теперь и сувениры с северным колоритом от мастерицы из ХМАО, чье имя занесено в Книгу рекордов России.

«В магазине международного терминала в Шереметьево можно найти уникальные сувениры с северным колоритом от Натальи Янчевой из Ханты-Мансийска. В ассортименте представлены обереги, сувенирные куклы, вороны, мамонты и магниты. Эти изделия могут отправиться в более чем 20 стран, включая Индию, Китай, ОАЭ и Таиланд», — сообщает «Центр креативного предпринимательства» фонда «Мой бизнес».

Наталья Янчева, чье дело поддерживает фонд «Мой бизнес», автор коллекции елочных игрушек, которые вошли в Книгу рекордов России. Мастерица стала вторым югорским предпринимателем, чья продукция представлена в Шереметьево. Ранее здесь появилась таёжная косметика бренда «Тайганика» от Светланы Колисниченко из Нижневартовского района.

Ранее URA.RU сообщило об открытии в центре брендированного павильона «Сделано в  Югре». Магазин открылся на главной пешеходной улице города — ул. Дзержинского. 

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Югорские бренды появились на полке магазина с аутентичными товарами в Шереметьево. Здесь можно приобрести панты марала, таежную косметику, а теперь и сувениры с северным колоритом от мастерицы из ХМАО, чье имя занесено в Книгу рекордов России. «В магазине международного терминала в Шереметьево можно найти уникальные сувениры с северным колоритом от Натальи Янчевой из Ханты-Мансийска. В ассортименте представлены обереги, сувенирные куклы, вороны, мамонты и магниты. Эти изделия могут отправиться в более чем 20 стран, включая Индию, Китай, ОАЭ и Таиланд», — сообщает «Центр креативного предпринимательства» фонда «Мой бизнес». Наталья Янчева, чье дело поддерживает фонд «Мой бизнес», автор коллекции елочных игрушек, которые вошли в Книгу рекордов России. Мастерица стала вторым югорским предпринимателем, чья продукция представлена в Шереметьево. Ранее здесь появилась таёжная косметика бренда «Тайганика» от Светланы Колисниченко из Нижневартовского района. Ранее URA.RU сообщило об открытии в центре брендированного павильона «Сделано в  Югре». Магазин открылся на главной пешеходной улице города — ул. Дзержинского. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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