Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил церемонию открытия регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Глава округа обратился с напутственным словом к студентам и школьникам, собравшимся в зале Сургутского госуниверситета (СурГУ).
«Этот конкурс не просто позволяет выявить сильнейших и умных, для всех участников это и новый виток развития, как образовательный, так и запуск траектории производственной. Для многих из вас определяется будущее, которое связано не только с уникальными знаниями образовательного трека. Это и возможность познакомиться с будущей профессией, с людьми, которых вы скоро будете называть работодателями», — передает слова Кухарука корреспондент URA.RU.
Глава также выделил одну из приоритетных задач югорского правительства — модернизация материально-технической базы окружных ссузов. Кроме качественного образования, власти стремятся создать для студентов комфортные условия для проживания в общежитиях. «В этом году мы предусмотрели в программе бюджета округа средства для капитального ремонта существующих зданий, находящихся в ведении ссузов и вузов. Приступаем также к проектированию новых зданий», — добавил Кухарук.
В соревнованиях «Профессионалы» участвуют около 400 студентов, получающих среднее профессиональное образование, и более ста школьников. Региональный этап пройдет сразу на нескольких площадках ссузов в Сургуте, Ханты-Мансийске, Когалыме, Советском, Междуреченском и Нефтеюганске.
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