23 февраля 2025

Кухарук открыл региональный чемпионат по профмастерству среди молодежи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухарук открыл региональный этап чемпионата «Профессионалы»
Кухарук открыл региональный этап чемпионата «Профессионалы» Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил церемонию открытия регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Глава округа обратился с напутственным словом к студентам и школьникам, собравшимся в зале Сургутского госуниверситета (СурГУ).

«Этот конкурс не просто позволяет выявить сильнейших и умных, для всех участников это и новый виток развития, как образовательный, так и запуск траектории производственной. Для многих из вас определяется будущее, которое связано не только с уникальными знаниями образовательного трека. Это и возможность познакомиться с будущей профессией, с людьми, которых вы скоро будете называть работодателями», — передает слова Кухарука корреспондент URA.RU.

Глава также выделил одну из приоритетных задач югорского правительства — модернизация материально-технической базы окружных ссузов. Кроме качественного образования, власти стремятся создать для студентов комфортные условия для проживания в общежитиях. «В этом году мы предусмотрели в программе бюджета округа средства для капитального ремонта существующих зданий, находящихся в ведении ссузов и вузов. Приступаем также к проектированию новых зданий», — добавил Кухарук.

В соревнованиях «Профессионалы» участвуют около 400 студентов, получающих среднее профессиональное образование, и более ста школьников. Региональный этап пройдет сразу на нескольких площадках ссузов в Сургуте, Ханты-Мансийске, Когалыме, Советском, Междуреченском и Нефтеюганске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил церемонию открытия регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Глава округа обратился с напутственным словом к студентам и школьникам, собравшимся в зале Сургутского госуниверситета (СурГУ). «Этот конкурс не просто позволяет выявить сильнейших и умных, для всех участников это и новый виток развития, как образовательный, так и запуск траектории производственной. Для многих из вас определяется будущее, которое связано не только с уникальными знаниями образовательного трека. Это и возможность познакомиться с будущей профессией, с людьми, которых вы скоро будете называть работодателями», — передает слова Кухарука корреспондент URA.RU. Глава также выделил одну из приоритетных задач югорского правительства — модернизация материально-технической базы окружных ссузов. Кроме качественного образования, власти стремятся создать для студентов комфортные условия для проживания в общежитиях. «В этом году мы предусмотрели в программе бюджета округа средства для капитального ремонта существующих зданий, находящихся в ведении ссузов и вузов. Приступаем также к проектированию новых зданий», — добавил Кухарук. В соревнованиях «Профессионалы» участвуют около 400 студентов, получающих среднее профессиональное образование, и более ста школьников. Региональный этап пройдет сразу на нескольких площадках ссузов в Сургуте, Ханты-Мансийске, Когалыме, Советском, Междуреченском и Нефтеюганске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...