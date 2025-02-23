В ХМАО снимут фильм о художнике Райшеве

В ХМАО снимут фильма-фэнтези об известном югорском художнике Геннадии Райшеве. Об этом сообщает telegram-канал окружных властей «Югра.Официально».
«Сюжет фильма-фэнтези повествует о творческом пути мастера, источниках его вдохновения, профессиональном становлении и любви к искусству. С помощью ярких, метафоричных образов авторы расскажут, как, будучи ребенком, Райшев попадет в волшебный мир хантыйских легенд, которые станут лейтмотивом его работ», — сказано в сообщении.
Режиссером выступит председатель регионального отделения Союза кинематографистов России Ринат Халилуллин. Съемки стартуют 1 марта в деревне Лугофилинская Ханты-Мансийского района.
Ранее URA.RU писало, что фильм «Небесная тропа», некоторые сцены которого были сняты в Ханты-Мансийске, попал в международную Книгу рекордов «Interrecord». Съемки проводились на Эльбрусе на высоте 5085 километров, однако некоторые сцены также снимались в Югре и Москве
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!