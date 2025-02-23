23 февраля 2025

В ХМАО снимут фильм о художнике Райшеве

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО снимут фильма-фэнтези о югорском художнике Геннадии Райшеве
В ХМАО снимут фильма-фэнтези о югорском художнике Геннадии Райшеве Фото:

В ХМАО снимут фильма-фэнтези об известном югорском художнике Геннадии Райшеве. Об этом сообщает telegram-канал окружных властей «Югра.Официально».

«Сюжет фильма-фэнтези повествует о творческом пути мастера, источниках его вдохновения, профессиональном становлении и любви к искусству. С помощью ярких, метафоричных образов авторы расскажут, как, будучи ребенком, Райшев попадет в волшебный мир хантыйских легенд, которые станут лейтмотивом его работ», — сказано в сообщении.

Режиссером выступит председатель регионального отделения Союза кинематографистов России Ринат Халилуллин. Съемки стартуют 1 марта в деревне Лугофилинская Ханты-Мансийского района.

Ранее URA.RU писало, что фильм «Небесная тропа», некоторые сцены которого были сняты в Ханты-Мансийске, попал в международную Книгу рекордов «Interrecord». Съемки проводились на Эльбрусе на высоте 5085 километров, однако некоторые сцены также снимались в Югре и Москве

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В ХМАО снимут фильма-фэнтези об известном югорском художнике Геннадии Райшеве. Об этом сообщает telegram-канал окружных властей «Югра.Официально». «Сюжет фильма-фэнтези повествует о творческом пути мастера, источниках его вдохновения, профессиональном становлении и любви к искусству. С помощью ярких, метафоричных образов авторы расскажут, как, будучи ребенком, Райшев попадет в волшебный мир хантыйских легенд, которые станут лейтмотивом его работ», — сказано в сообщении. Режиссером выступит председатель регионального отделения Союза кинематографистов России Ринат Халилуллин. Съемки стартуют 1 марта в деревне Лугофилинская Ханты-Мансийского района. Ранее URA.RU писало, что фильм «Небесная тропа», некоторые сцены которого были сняты в Ханты-Мансийске, попал в международную Книгу рекордов «Interrecord». Съемки проводились на Эльбрусе на высоте 5085 километров, однако некоторые сцены также снимались в Югре и Москве
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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